«Нужно помогать, причём помогать комплексно». Как Беларусь собирается справляться с последствиями санкций?

Новости Беларуси. Национальная бизнес-платформа, стимулирующая развитие экономики, может появиться в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что такой информационный ресурс позволит в разы ускорить обмен деловой информацией. Например, показать потенциальным заказчикам, какую импортозамещающую продукцию могут производить наши компании. К этой перспективной инициативе подтолкнули санкции.

В числе действенных инструментов, чтобы нивелировать последствия санкций, – государственно-частная кооперация как внутри страны, так и в рамках ЕАЭС. Кроме того, белорусы готовы покупать иностранный бизнес в нашей стране, чтобы исключить его ликвидацию или приостановку.

Александр Швец, председатель Р еспубликанского с оюза промышленников и предпринимателей: Конечно, есть шероховатости. Они связаны с управлением правительством потоками. Например, 147 постановление четко прописало процедуру вывоза товаров промышленности. С одной стороны, правительство контролирует. Есть система подачи целого пакета документов. С другой стороны, нам надо наращивать экспорт, и иногда в такой достаточно быстро меняющейся обстановке нам надо активно взаимодействовать с правительством, чтобы убирать эти шероховатости.

Виктор Маргелов, директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Конечно, им нужно помогать, причем помогать комплексно. Есть предприятия, которым нужно решить три вопроса, и тогда оно даст выручки в два раза больше. Если мы решим два вопроса, то оно ничего не увеличит. Поэтому нужна помощь комплексная и системная. Если мы этого не сделаем, мы потеряем эти сферы бизнеса, а после нужно будет много средств вкладывать, чтобы восстановить.

Напомним, помощь от государства могут получить и частные предприятия. Так, почти после полугодового простоя в строй вернулся Миорский металлопрокатный завод.