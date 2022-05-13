«Нравятся тренажёры, на которых изменяется вес». Что говорят подростки об открытии спортивной площадки в Узде?
Новости Беларуси. 13 мая в рамках программы «Спорт для всех», которая реализуется Президентским спортивным клубом при содействии местных органов власти, в Узде была торжественно открыта воркаут-площадка. Это уже седьмой по счету проект, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Евгений Селивончик, ученик 9-го класса гимназии №3:
Нравятся тренажеры, на которых изменяется вес: жим от груди, становая тяга, жим на плечи. И еще тренажеры для развития хвата.
Подростки с удовольствием осваивали новое пространство. Эта активность молодого поколения на практике подтверждает своевременность появления подобного рода объектов. Основная идея проекта «Спорт для всех» – это спорт, доступный каждому.
Директор ФОЦ в Узде: «Площадка многофункциональная, конечно, все тренажеры найдут применение» (подробнее тут).