«Нравятся тренажёры, на которых изменяется вес». Что говорят подростки об открытии спортивной площадки в Узде?

Новости Беларуси. 13 мая в рамках программы «Спорт для всех», которая реализуется Президентским спортивным клубом при содействии местных органов власти, в Узде была торжественно открыта воркаут-площадка. Это уже седьмой по счету проект, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Селивончик, ученик 9-го класса гимназии №3:

Нравятся тренажеры, на которых изменяется вес: жим от груди, становая тяга, жим на плечи. И еще тренажеры для развития хвата.