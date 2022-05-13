«Научиться жить в санкциях». Какие экономические перспективы ждут Беларусь?

Новости Беларуси. Национальная бизнес-платформа, стимулирующая развитие экономики, может появиться в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что такой информационный ресурс позволит в разы ускорить обмен деловой информацией. Например, показать потенциальным заказчикам, какую импортозамещающую продукцию могут производить наши компании. К этой перспективной инициативе подтолкнули санкции.

Белорусский бизнес сумел перестроить логистические цепочки, найти новые рынки сбыта. В числе ключевых партнеров – россияне. Белгородская и Ростовская области, Краснодарский край и Осетия. Еще 15 регионов подписали предварительные соглашения о сотрудничестве. В выигрышном положении оказались белорусские компании по производству авиакомпонентов и машиностроения. Спрос на их продукцию значительно вырос. А вот для высокотехнологичных отраслей ситуация оказалась более критичной. Сейчас идет переориентация производства.

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:

Мы должны четко выработать ситуацию, то есть научиться жить при санкциях. Когда человек сломал ногу, он учится ходить на одной. Руку – писать левой вместо правой. И так далее. Точно так же и здесь. Мы пытаемся четко анализировать и ставить диагноз, если говорить с медицинской практики, а дальше вырабатывать совместную систему решения.