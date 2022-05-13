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«Научиться жить в санкциях». Какие экономические перспективы ждут Беларусь?

13 мая 2022 19:17
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Новости Беларуси. Национальная бизнес-платформа, стимулирующая развитие экономики, может появиться в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что такой информационный ресурс позволит в разы ускорить обмен деловой информацией. Например, показать потенциальным заказчикам, какую импортозамещающую продукцию могут производить наши компании. К этой перспективной инициативе подтолкнули санкции.  

«Научиться жить в санкциях». Какие экономические перспективы ждут Беларусь?-1

Белорусский бизнес сумел перестроить логистические цепочки, найти новые рынки сбыта. В числе ключевых партнеров – россияне. Белгородская и Ростовская области, Краснодарский край и Осетия. Еще 15 регионов подписали предварительные соглашения о сотрудничестве. В выигрышном положении оказались белорусские компании по производству авиакомпонентов и машиностроения. Спрос на их продукцию значительно вырос. А вот для высокотехнологичных отраслей ситуация оказалась более критичной. Сейчас идет переориентация производства.

«Научиться жить в санкциях». Какие экономические перспективы ждут Беларусь?-4

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:  
Мы должны четко выработать ситуацию, то есть научиться жить при санкциях. Когда человек сломал ногу, он учится ходить на одной. Руку – писать левой вместо правой. И так далее. Точно так же и здесь. Мы пытаемся четко анализировать и ставить диагноз, если говорить с медицинской практики, а дальше вырабатывать совместную систему решения.  

«Научиться жить в санкциях». Какие экономические перспективы ждут Беларусь?-7

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета союза юридических лиц «Республиканская конференция предпринимательства»:  
Очень важно подчеркнуть, что мы анонсировали о создании представительства в Литве. Сегодня произошла регистрация Ассоциации. Вчера приняли деловую делегацию крупного литовского бизнеса, которая успешно будет регистрировать у нас представительства на территории Республики Беларусь, и инвестиционный пакет в рамках созданного кластера будет доходить до 10 миллиардов долларов США.  

«Нужно помогать, причем помогать комплексно». Как Беларусь собирается справляться с последствиями санкций? – подробности здесь.  

# Санкции # Экономика # Жанна Тарасевич # Андрей Копыток # Фотофакт

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