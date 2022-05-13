Лазуткин: Сегодня то оружие, которое надо утилизировать, они просто загоняют на Украину

Будет ли война? Уже несколько недель этот вопрос висит в воздухе. Наш Президент делает все, чтобы защитить белорусский народ от этой опасности. Войска тренируются, «оборонка» работает на полную. Кто поджигает регион и как не дать разгореться общеевропейскому пожару? Об этом говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую». Григорий Азаренок, СТВ:

Андрей, польское поведение сейчас обсуждают многие эксперты и в интернете. То они заявляют, что готовы ввести войска на Западную Украину, то Моравецкий говорит, что Россию надо уничтожить, и русский мир, все это должно быть сожжено, уничтожено с лица земли. Постоянно какие-то провокации в сторону Беларуси. Есть некая переоценка возможностей Польши, что она снабжает Украину чуть ли не в одно лицо

Андрей Лазуткин, политолог:

По-народному, по-простому прозвучали очень важные посылы. Во-первых, про солдат. Почему, допустим, немецкий солдат, польский солдат не хочет этой войны? Потому что есть НАТО, а есть еще американские интересы. К сожалению, они, или к счастью, сегодня не совпадают. И как раз США толкают остальное НАТО к войне с Россией. Но они же не дураки – они в Европе много лет и видят, что российский потенциал в плане ядерного оружия чудовищный. То есть война с нами – это война на уничтожение. И натовцы этого не хотят. Но конкретно американцы и поляки, где Польша является неким проводником основным американских интересов, они, конечно же, выступают вот за эту ястребиную линию – что да, давайте воевать, давайте дожмем. Но что касается самой Польши, то тоже есть некая переоценка ее возможностей, что вот она там снабжает Украину чуть ли не в одно лицо и они поставляют им все, что можно. На самом деле Польша – это такой транспортный узел. То есть они собирают все советское вооружение по бывшим странам ОВД – где там гаубицы, которым 30 лет, танки, самоходки. Григорий Азаренок:

Джонсон призвал недавно: соберите советские образцы, все советское оружие в Европе и отдайте Украине, они умеют этим воевать. «Все оружие, которое нужно утилизировать и тратить деньги, сегодня загоняют на Украину просто эшелонами»