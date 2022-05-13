Лазуткин: Сегодня то оружие, которое надо утилизировать, они просто загоняют на Украину
Будет ли война? Уже несколько недель этот вопрос висит в воздухе. Наш Президент делает все, чтобы защитить белорусский народ от этой опасности. Войска тренируются, «оборонка» работает на полную. Кто поджигает регион и как не дать разгореться общеевропейскому пожару? Об этом говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую».
Григорий Азаренок, СТВ:
Андрей, польское поведение сейчас обсуждают многие эксперты и в интернете. То они заявляют, что готовы ввести войска на Западную Украину, то Моравецкий говорит, что Россию надо уничтожить, и русский мир, все это должно быть сожжено, уничтожено с лица земли. Постоянно какие-то провокации в сторону Беларуси.
Есть некая переоценка возможностей Польши, что она снабжает Украину чуть ли не в одно лицо
Андрей Лазуткин, политолог:
По-народному, по-простому прозвучали очень важные посылы. Во-первых, про солдат. Почему, допустим, немецкий солдат, польский солдат не хочет этой войны? Потому что есть НАТО, а есть еще американские интересы. К сожалению, они, или к счастью, сегодня не совпадают. И как раз США толкают остальное НАТО к войне с Россией. Но они же не дураки – они в Европе много лет и видят, что российский потенциал в плане ядерного оружия чудовищный. То есть война с нами – это война на уничтожение. И натовцы этого не хотят. Но конкретно американцы и поляки, где Польша является неким проводником основным американских интересов, они, конечно же, выступают вот за эту ястребиную линию – что да, давайте воевать, давайте дожмем. Но что касается самой Польши, то тоже есть некая переоценка ее возможностей, что вот она там снабжает Украину чуть ли не в одно лицо и они поставляют им все, что можно. На самом деле Польша – это такой транспортный узел. То есть они собирают все советское вооружение по бывшим странам ОВД – где там гаубицы, которым 30 лет, танки, самоходки.
Григорий Азаренок:
Джонсон призвал недавно: соберите советские образцы, все советское оружие в Европе и отдайте Украине, они умеют этим воевать.
«Все оружие, которое нужно утилизировать и тратить деньги, сегодня загоняют на Украину просто эшелонами»
Андрей Лазуткин:
Если каждая страна будет по отдельности это засылать, то завтра встанет вопрос: дорогие мои, как вы будете газ покупать? А, может, российскому посольству это не понравится в вашей стране? А так все спихивается на Польшу. И Польша, знаете, такой плохой полицейский – она выполняет функцию плохого следователя, который постоянно угрожает, ну или как Британия себя ведет, очень похоже все. А что касается вот этой техники, которая поставляется, вы знаете, что любое изделие имеет определенный срок годности. Допустим, бомба авиационная – если вы не подорвали, то ее надо утилизировать, потому что срок прошел и она уже не взорвется. Более того, она опасна. А можно подарить ее украинским братьям, которые там будут бомбить свое же население. Это же прекрасно. И вот это все оружие, которое нужно утилизировать и тратить деньги, сегодня загоняют на Украину просто эшелонами. Дальше происходят прекрасные вещи – допустим, американский Сенат отчитывается: мы передали столько-то эшелонов на Украину, и они попали в руки к украинцам.
«Это будет война на уничтожение»
Но по какому-то стечению обстоятельств это оружие не доезжает, например, до линии соприкосновения. А почему? Потому что его уничтожают ударами по узлам железнодорожным российские войска. И получается, что Украина – вроде мясорубки. Бросают это оружие, а дальше происходит его такая методичная утилизация. Пока что это выглядит именно так. И что касается польской этой позиции, опять же, нам угрожают неким нападением. Но мы не будем проводить в ответ какое-то освобождение польской территории, как это происходит на юго-востоке Украины. Это будет война на уничтожение. И это уже показал Путин, когда привел в начале операции ядерные силы сдерживания во вторую степень готовности. Там их несколько этих степеней. Ну а что это значит? Что не будет там кто-то точечно, избирательно бить по неким военным объектам.
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