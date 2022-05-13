«Наши родичи так не помогали». Семья из Украины рассказала, как их встретила Беларусь
Новости Беларуси. В поисках мира и спокойствия. Украинские семьи находят в Беларуси не только убежище, но и второй дом. Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому белорусское гражданство получили еще 290 украинцев. В основном это люди, прибывшие к нам из Донецкой и Луганской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оценив заботу и помощь белорусов, украинцы не желают быть нахлебниками и злоупотреблять гостеприимством. Ищут работу, обживаются и вносят свой посильный вклад в жизнь страны, которая стала для них вторым домом.
Анна Корольчук встретилась с такой украинской семьей.
В нашу страну Людмила с четырьмя детьми и старенькой мамой приехала в конце марта. Из родного украинского Дымера помогли эвакуироваться российские военные. По гуманитарному коридору семью доставили в санаторий Гомельского района. Однако долго сидеть без дела женщина не смогла. Уже через месяц решила: пора искать работу и обустраиваться на новом месте.
Людмила Каржакова, жительница агрогородка Добрынь:
Приезжали к нам волонтеры, помогали. Так помогали, что, наверное, наши родичи так не помогали никогда. Столько всего привезли. Спрашивали, что надо, и все привозили. Говорили люди: отдыхай, куда ты спешишь? Я не могу так жить. Нас много, и на шее сидеть? Я не могу. Я подыскала работу и уехала.
В Добрыни новых жителей встретили со всей добротой белорусской души. Односельчане прониклись судьбой Людмилы. В Украине женщина по 12 часов работала на хлебзаводе. Присматривать за детьми было некому. Особенно тяжело приходилось зимой, когда температура в доме опускалась до -5 °C. Сейчас эти сложности в прошлом. Людмила проходит обучение на оператора машинного доения в местном хозяйстве, ждет спецразрешение на трудоустройство. В комфортное и теплое жилье уже заселились.
Василий Сакула, председатель Добрынского сельского совета:
Согласовали с руководством хозяйства (КСУП «Добрынь»). Они выделили жилье ведомственное, это квартира. Сделали там косметический ремонт. Съездили, забрали семью и привезли их сюда.
Старший сын и две дочки уже ходят в школу. А в свободное время в культурно-спортивном комплексе дети занимаются вокалом и дзюдо – бесплатно. В Украине за все кружки приходилось платить. Младший сын Борис – аутист. Он начнет в ближайшее время посещать коррекционно-развивающий центр в Ельске. Людмила счастлива, ведь на родине ребенка предлагали отдать в интернат или обучать дома. Бабушка семейства говорит, что ее всегда тянуло в Синеокую. Может, давали о себе знать белорусские корни?
Надежда Каржакова, мать Людмилы:
Чувство, как на родной земле. Такая радость в душе. Природа нравится. Журавля даже видели. Аисты летают. Божий рай. Люди хорошие. Очень хочу здесь остаться, мечтаю. Уже пообещали соседи, что будем ходить и на чернику, и за грибами. Соседи – простые люди. Начальство простое такое. Все понимающие. Чувствуется, что родная земля моя. Не Украина, но это моя родная земля. Я приехала на родное место.
12 мая согласно Указу Президента гражданство получили еще 290 украинцев. Всего с августа 2022 года этим правом воспользовалось более двух тысяч жителей соседней страны.
Анна Корольчук, корреспондент:
Те, кто приехал в страну в 2014 году из-за военного конфликта, сегодня идут за белорусскими паспортами. По поручению Александра Лукашенко украинцы, проживающие и работающие в Беларуси, могут получить гражданство по упрощенной процедуре.
Семья Каржаковых только начинает обживаться на белорусской земле. Детям нужно время на адаптацию, взрослым – на организацию быта. Позже можно будет принять решение о своем статусе нахождения в Беларуси. Одно Людмила знает точно – здесь ей всегда помогут, а она будет стараться работать и приносить пользу своей новой родине.
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