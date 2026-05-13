Нужно ли противостоять обидчику? Фитнес-тренер рассказал историю школьного буллинга

Илья Краснобаев, наставник команды «Но...», фитнес-тренер:

Мы так говорим слово «буллинг», и так все мило, это надо немножко, мне кажется, обозначить, что это слово «буллинг» звучит как-то мягко. Я бы говорил про унижение, про оскорбление, про травлю конкретную, причем не только одного человека, а целого коллектива.

У меня история интересная, я спортом занимался, футболом до седьмого класса, это была спортгруппа, и это был один класс пацанов. То есть ты с первого по седьмой класс находишься в мужском коллективе, в котором каждый пытается вытянуть на себя одеяло. Я тогда, конечно же, не имел никаких возможностей противостоять чему-то. Меня засовывали под столы парт, меня пинали, обливали, гоняли за пирожками. Все было, максимально все.

В какой-то момент просто накопилось у меня этот весь стресс, страх. Я просто импульсивно со всей силы развернулся и треснул. Вообще не знал, как это делать даже, потому что мне никто ничего не объяснял, просто само так получилось. Это бомба, которая случилась. Почему я топлю за то, что нужно дать сдачи? Мы сейчас все так красиво говорим, мне нравятся мысли, должен быть какой-то наставник, должен быть авторитет, должны в классе за всем следить, но человек, который в этом находился, в моменте, когда это случается, есть только ребенок один и обидчик. Нужно что-то с этим делать. Если это в моменте пропустить через себя, один раз – да, но потом что получается? Ребенок может брать, как говорили, стул, по голове шандарахнуть, но это уже крайность, так нельзя, так не должно быть. Если сразу случается какая-то проблема, ты говоришь: мне это не нравится и я буду сейчас защищаться.