«Педагогу нужно протянуть руку помощи» – учительница рассказала, как урегулировать конфликт в классе

Карина Кособуцкая, учитель английского языка Средней школы № 69 Минска:

Я с прошлого года являюсь классным руководителем прекрасных ребят. Мои дети сейчас в шестом классе. Конечно, конфликтные ситуации есть, мы с ними сталкиваемся. Но я хочу, наверное, заострить внимание, что нужно разделять конфликт и буллинг. От редфлага до разбитых носов – все это наблюдалось. Но как педагогу протянуть руку помощи, разобраться не только с тем человеком, кого обижают, но и с самим буллером тоже нужно разобраться. И, возможно, ему тоже нужна помощь. Разговаривать, пытаться как-то помочь и повышать уровень эмоционального интеллекта, дабы этих разбитых носов не было.

Нужно ли противостоять обидчику? Фитнес-тренер рассказал историю школьного буллинга