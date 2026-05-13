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«Педагогу нужно протянуть руку помощи» – учительница рассказала, как урегулировать конфликт в классе

13 мая 2026 17:40
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. 

«Педагогу нужно протянуть руку помощи» – учительница рассказала, как урегулировать конфликт в классе-2

Карина Кособуцкая, учитель английского языка Средней школы № 69 Минска:
Я с прошлого года являюсь классным руководителем прекрасных ребят. Мои дети сейчас в шестом классе. Конечно, конфликтные ситуации есть, мы с ними сталкиваемся. Но я хочу, наверное, заострить внимание, что нужно разделять конфликт и буллинг. От редфлага до разбитых носов – все это наблюдалось. Но как педагогу протянуть руку помощи, разобраться не только с тем человеком, кого обижают, но и с самим буллером тоже нужно разобраться. И, возможно, ему тоже нужна помощь. Разговаривать, пытаться как-то помочь и повышать уровень эмоционального интеллекта, дабы этих разбитых носов не было. 

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# Молодежь Беларуси # Психология # Евгений Пустовой

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