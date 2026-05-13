«С чего начинается Родина» – в Екатеринбурге создали постановку по воспоминаниям Дмитрия Суворова

История, которая продолжает звучать сквозь десятилетия. Он помогал освобождать Минск, прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной и ворвался в историю буквально на мотоцикле. В Екатеринбурге представили театральную постановку по воспоминаниям фронтовика Дмитрия Суворова – человека, чья судьба стала частью большой летописи Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спектакль объединил живую музыку, документальную основу и нестандартные художественные решения. Языком искусства зрителям рассказывают о войне – через эмоции, человеческую память и личную историю героя. Как фронтовые воспоминания оживают на современной сцене – в сюжете нашего собственного корреспондента в России Ольги Наумовой.

Сюжет для этого спектакля – не художественная выдумка, а воспоминания героя-фронтовика. Он лично все прошагал и пережил. В 43-м Дмитрий Суворов отбивал белорусскую столицу у оккупантов, а на рассвете 3 июля на своем мотоцикле первым прорвался в город. Тот легендарный день изображен на знаменитой картине Волкова, она занимает особое место в экспозиции Национального художественного музея белорусской столицы.

Вот с краю – на своем Харлее молодой Митька Суворов. Сейчас он живет в Екатеринбурге. Вдохновленные этой историей местные артисты-любители решили создать свою творческую повесть о земляке – «С чего начинается Родина».

Из черновиков ветерана о фронтовых буднях написали сценарий в стихах. Также детально продумывали костюмы. Больше всего захватил процесс создания декораций. Вместо сложных спецэффектов – нестандартные творческие идеи. Вся постановка с живой музыкой. С репертуаром для спектакля помогли участники известного в регионе коллектива. Так получилось создать на сцене эмоциональный рассказ о жизни героя-фронтовика. В репертуаре молодого коллектива постановки об Урале и его уроженцах, и получается рассказать о важных вехах истории не только своего региона, но Беларуси, которая за тысячи километров от Екатеринбурга. На этом спектакле в зале почти нет свободных мест.

Юлия Сметанина, руководитель театральной студии «Е-живика» Екатеринбурга (Россия):

Очень приятно видеть реакцию зала, когда у нас в зале сидят школьники, студенты, военные – вперемешку. И в конце на финальной песне включаются фонарики, телефоны и весь зал просто встает и аплодирует стоя. И ко мне подходят и говорят о том, как важно делать именно такие спектакли, именно такие постановки – в которых не просто развлекательный формат, но еще и обучение: даты, цифры, события. Поэтому, конечно, именно молодежь должна принимать участие в таких проектах. Таких проектов должно быть больше.