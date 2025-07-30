Представители отечественного бизнеса встретились с послами Беларуси – что обсудили?

О стратегии продвижения белорусских товаров и услуг на зарубежные рынки. Это непосредственная компетенция Белорусской торгово-промышленной палаты, но и роль отечественных дипломатов в этом вопросе нельзя недооценивать. И вот сегодня они встретились – главы дипредставительств Беларуси и представители отечественных предприятий и бизнеса, чтобы синхронизировать подходы в диверсификации отечественного экспорта, в том числе и с учетом новых мировых обстоятельств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таможенные правила, законодательные нюансы, даже региональные предпочтения потребителей. Лучше дипломатов о правилах игры на зарубежных рынках не расскажет никто. Несколько десятков профессионалов, которые представляют наши интересы в самых разных странах, и производители отечественных товаров и услуг – формат уникальный, удобный и, конечно, взаимополезный.

Жанна Заморская, начальник отдела внешнеэкономических связей, сбыта и маркетинга ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания»:

Мероприятие очень эффективно, мы знаем, что оно проходит один раз в год, каждый пытается его не пропустить. Есть возможность задать те вопросы, которые еще не задал или не решил, попросить помощи, если нужно. Более 160 стран – такова международная география белорусского экспорта в 2024 году. Союзное государство, партнеры по СНГ и ЕАЭС, Китай – сохраняя тренды, Беларусь активно работает и по освоению новых рынков. Африканский в их числе. Наша сельхозтехника там уже неплохо закрепилась. На очереди продукция нефтехимии. Сотрудники 140 предприятий приняли участие в консультациях с послами Беларуси

Дмитрий Красовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении и по совместительству постоянный представитель Беларуси при Африканском союзе:

Характерно то, что нет какого-то стабильного потока товаров наших. Идут крупные спорадические сделки. Азотные удобрения, большая партия зашла в Танзанию в прошлом году. Были крупные партии по поставке техники сельскохозяйственной в Кению. Наша задача в первую очередь выстроить постоянные связи между бизнесом, белорусским и африканским, чтобы эти потоки шли ежегодно.