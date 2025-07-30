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На что тратит деньги современная молодёжь? Узнали у финансового аналитика

30 июля 2025 17:22
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Вы помогаете молодежи распределять свои средства? К вам обращаются?

На что тратит деньги современная молодёжь? Узнали у финансового аналитика-2

Алексей Бакун, финансовый аналитик:
Это правильный взгляд на жизнь, на самом деле, потому что молодежь сейчас тратит деньги в основном на маркетплейсах. Это просто бич современности. И, конечно же, красота, то есть сетевые магазины, не буду называть их, но я думаю, вы все понимаете, открылись в торговых центрах, туда зайдешь, там просто люди пропадают, особенно красивые девушки. Пропадают деньги у них на карте. Причем очень-очень быстро. А молодежи, конечно же, помогаем. Но основная часть, на что тратит молодежь современная, которая хочет самостоятельности, это аренда жилья. В любом случае, жилищные вопросы и еда. Все идет к тому, что молодежь больше развивается, хочет вкладывать в себя.

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси # Деньги # Евгений Пустовой

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