Нужна реставрация. Чем может удивить туристов старый костёл в Княжицах?

Весна – время составлять туристические маршруты на время отпуска. Для тех, кто любит колесить по Беларуси, есть несколько любопытных объектов. Они спрятаны в сельской местности. Например, костел доминиканцев XVII века. Его судьба сейчас находится в руках меценатов.

Юлия Мычка, корреспондент:

Мы находимся в уникальном месте, в 15 километрах от Могилева по Минскому шоссе в агрогородке Княжицы. Рядом с деревенским колоритом соседствует костел, построенный еще в XVII веке. Сейчас он находится в плачевном состоянии, но за счет красоты его архитектуры у него есть все шансы стать туристической жемчужиной Беларуси.

Историки, исследователи белорусского барокко с любовью называли костел взлетающим в небо. Увы, ни красота, ни уникальность не уберегли строение от разрушения. Деревянный храм был возведен в 1681 году. Через четыре года в нем возник монастырь. После началось строительство храма каменного. В 1953-м здание бывшего княжицкого доминиканского костела взяло под охрану государство как памятник архитектуры барокко. В конце 1950-х годов костел переделали под православную церковь, надстроили купола. Через 15 лет в связи с аварийным состоянием закрыли.