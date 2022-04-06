Курсанты Военной академии совершенствуют навыки огневой подготовки на полигоне Белая Лужа

Новости Беларуси. Чтобы черные страницы в истории Беларуси не повторились. В нашей стране большое внимание уделяют патриотизму, особенно в воспитании будущих офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обучении курсантов Военной академии акцент делают на практических занятиях. Так, на полигоне Белая Лужа проходит плановая ратная учеба. Будущие разведчики и курсанты общевойскового факультета Военной академии совершенствуют навыки в тактико-специальной подготовке, а также в вождении боевых машин. Особое внимание уделяют огневой подготовке. На стрельбищах курсанты учатся поражать мишени различной дальности. За плечами – множество часов теории, закрепленные на тренажерном комплексе.