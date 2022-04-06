Прямой эфир

Курсанты Военной академии совершенствуют навыки огневой подготовки на полигоне Белая Лужа

06 апреля 2022 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чтобы черные страницы в истории Беларуси не повторились. В нашей стране большое внимание уделяют патриотизму, особенно в воспитании будущих офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обучении курсантов Военной академии акцент делают на практических занятиях. Так, на полигоне Белая Лужа проходит плановая ратная учеба. Будущие разведчики и курсанты общевойскового факультета Военной академии совершенствуют навыки в тактико-специальной подготовке, а также в вождении боевых машин. Особое внимание уделяют огневой подготовке. На стрельбищах курсанты учатся поражать мишени различной дальности. За плечами – множество часов теории, закрепленные на тренажерном комплексе.

Курсанты Военной академии совершенствуют навыки огневой подготовки на полигоне Белая Лужа-1

Иван Минаков, преподаватель кафедры огневой подготовки Военной академии Беларуси:
Для факультета военной разведки практические занятия в учебном центре Военной академии составляют около 70 % от общего времени, выделяемого на изучение дисциплины «огневая подготовка». Здесь с ними проводятся различные занятия по выполнению упражнений учебных стрельб, изначально подготовительных упражнений, потом упражнений учебных стрельб. И все заканчивается выполнением контрольных стрельб на итоговой аттестации.

Курсанты Военной академии совершенствуют навыки огневой подготовки на полигоне Белая Лужа-4

Курсанты факультета разведки всегда показывают высокие результаты военной подготовки. Так, осенью они вошли в состав разведывательных подразделений Вооруженных Сил Беларуси на учениях с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистане.

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Иван Минаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В порыве эмоций сам бы выбежал на площадку». Почему Сергей Рутенко не стал тренером?
06 апреля 2022 07:14

«В порыве эмоций сам бы выбежал на площадку». Почему Сергей Рутенко не стал тренером?

Сохранить социальную направленность. В Беларуси усилили контроль за ценами в магазинах
06 апреля 2022 06:47

Сохранить социальную направленность. В Беларуси усилили контроль за ценами в магазинах

В Беларуси продолжается посевная. Засеяно уже 30% площадей
06 апреля 2022 06:28

В Беларуси продолжается посевная. Засеяно уже 30% площадей