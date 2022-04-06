Курсанты Военной академии совершенствуют навыки огневой подготовки на полигоне Белая Лужа
Новости Беларуси. Чтобы черные страницы в истории Беларуси не повторились. В нашей стране большое внимание уделяют патриотизму, особенно в воспитании будущих офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обучении курсантов Военной академии акцент делают на практических занятиях. Так, на полигоне Белая Лужа проходит плановая ратная учеба. Будущие разведчики и курсанты общевойскового факультета Военной академии совершенствуют навыки в тактико-специальной подготовке, а также в вождении боевых машин. Особое внимание уделяют огневой подготовке. На стрельбищах курсанты учатся поражать мишени различной дальности. За плечами – множество часов теории, закрепленные на тренажерном комплексе.
Иван Минаков, преподаватель кафедры огневой подготовки Военной академии Беларуси:
Для факультета военной разведки практические занятия в учебном центре Военной академии составляют около 70 % от общего времени, выделяемого на изучение дисциплины «огневая подготовка». Здесь с ними проводятся различные занятия по выполнению упражнений учебных стрельб, изначально подготовительных упражнений, потом упражнений учебных стрельб. И все заканчивается выполнением контрольных стрельб на итоговой аттестации.
Курсанты факультета разведки всегда показывают высокие результаты военной подготовки. Так, осенью они вошли в состав разведывательных подразделений Вооруженных Сил Беларуси на учениях с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистане.