В Москве запустили электротрамвай. Какие ещё исторические события произошли 6 апреля?

6 апреля отмечается Международный день спорта на благо мира и развития. Памятная дата, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. Открылись первые современные Олимпийские игры

6 апреля 1896 года в Афинах открылись первые современные Олимпийские игры. Инициатором их возрождения был француз Пьер де Кубертен. В соревнованиях участвовали только мужчины, всего 240 спортсменов из 14 стран боролись за награды в девяти видах спорта. В этот день, вспоминая уже более чем 100-летнюю историю олимпийского движения, все-таки хочется выразить надежду, что правда и бессмертные принципы олимпийской справедливости обязательно восторжествуют. Екатерина II отменила налог на бороды

Ровно 300 лет назад Екатерина II отменила введенный Петром I налог на бороды. Пошлина на растительность на лице взымалась в России более 20 лет. После возвращения из первого путешествия по Европе Петр I подписал указ, предписывающий «брить бороды и усы людям любого чина», кроме священников, а с тех, кто этого делать не пожелает, брать налог. Путешественник Роберт Эдвин Пири первым в мире достиг Северного полюса

6 апреля 1909 года американский полярный путешественник Роберт Эдвин Пири первым в мире достиг Северного полюса. Пири готовился к экспедиции почти 10 лет, несколько раз пускаясь в путь. Но его первенство подвергается сегодня серьезным сомнениям. Ученый-химик Рой Планкетт открыл тефлон

А в 1938-м ученый-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон. Тефлон обладает высокой разделительной способностью, поэтому активно применяется для придания антипригарных свойств кухонной посуде, утюгам и гладильным доскам. В Москве запустили первый электрический трамвай

В 1899 году в Москве запущен первый электрический трамвай. Курсировал он с интервалом в 14 минут. Билет по всей линии стоил 6 копеек. 6 апреля день рождения публициста Александра Герцена

В 1812 году родился Александр Герцен, русский публицист и общественный деятель. В конце жизни споря, с Бакуниным, призывавшим к разрушению государства, Герцен писал: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри». Эти слова воспринимаются как его духовное завещание. 6 апреля день рождения выдающегося русского врача Николая Склифосовского