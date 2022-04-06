Рассекреченные документы КГБ и показания свидетелей. Выявлены новые факты геноцида белорусского народа

Новости Беларуси. Новые факты расстрела мирных жителей во время Великой Отечественной войны и уточненная карта сожженных деревень. В стране продолжают выявлять новые факты геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сотрудники районной прокуратуры Сморгони передали в местный историко-краеведческий музей материалы дел о геноциде. В объемных папках – рассекреченные документы Комитета госбезопасности, показания свидетелей и допросы литовских и польских карателей, которые поддерживали Вермахт и совершали преступления на территории Сморгонского района. Установлены ранее неизвестные факты расстрела мирных жителей в населенных пунктах Солы, Васюки и Крево. Казнь фашисты устраивали прилюдно для устрашения остальных.

Также выяснилось, что в районе находилось три места принудительного содержания, а не одно, как это считалось ранее. По последним подсчетам, за годы Великой Отечественной войны только в Сморгонском районе жертвами нацизма стали около 4 000 человек, но историки не исключают, что цифры могут быть гораздо выше.

Павел Картавик, главный хранитель фондов Сморгонского историко-краеведческого музея:

Мы ведалі пра злачынствы, таму што дапытвалі сведкаў, людзей, якія яшчэ памяталі гэта ўсё. Але тут фактычна юрыдычны дакумент, які яшчэ больш падрабязна, з дэталямі распавядае пра злачынствы гэтых захопнікаў – карнікаў нямецкіх і літоўскіх.