Нужна ли Беларуси своя криптовалюта? Мнения экспертов разделились

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Ольга Чаплыгина, выпускница лидерской платформы «Команда будущего», сотрудница банка:

Все новое – это всегда, конечно, страшно. Но не попробовав, мы не сможем оценить все-таки преимущества того, что у нас есть. Да, оно не прикрепляется ничем, не обеспечивается. Но разработка своей криптовалюты поможет нам подняться на более высокий уровень в области кибербезопасности. Финансовая грамотность не только детей, но и взрослых. Плюс – развитие технологий. Искусственный интеллект точно так же можно применить. Это толчок для нового роста. Цель – стать технологичными, чтобы экономика Беларуси укрепилась.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Я стал технологичным, стал ли я от этого богаче?

Ольга Чаплыгина:

Не всегда все измеряется личным доходом. Здесь нужно смотреть более глобально, для государства, какие преимущества будет иметь наша Республика Беларусь.