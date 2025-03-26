Нужна ли Беларуси своя криптовалюта? Мнения экспертов разделились

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Ольга Чаплыгина, выпускница лидерской платформы «Команда будущего», сотрудница банка:
Все новое – это всегда, конечно, страшно. Но не попробовав, мы не сможем оценить все-таки преимущества того, что у нас есть. Да, оно не прикрепляется ничем, не обеспечивается. Но разработка своей криптовалюты поможет нам подняться на более высокий уровень в области кибербезопасности. Финансовая грамотность не только детей, но и взрослых. Плюс – развитие технологий. Искусственный интеллект точно так же можно применить. Это толчок для нового роста. Цель – стать технологичными, чтобы экономика Беларуси укрепилась.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Я стал технологичным, стал ли я от этого богаче?
Ольга Чаплыгина:
Не всегда все измеряется личным доходом. Здесь нужно смотреть более глобально, для государства, какие преимущества будет иметь наша Республика Беларусь.
Алексей Бакун, финансовый аналитик:
Касательно именно криптовалюты в Беларуси, я считаю, это очень спорный момент. Потому что цифровой рубль – да, это необходимо, это здорово. Но касательно самой криптовалюты, я больше вижу аналог S&P 500 американского, то есть где все предприятия, например, и наши все белорусские организации, которые есть, собираются в один какой-то индекс и, согласно ему, уже начисляются проценты, растет данная криптовалюта. То есть мы видим рост в принципе экономики и предприятий по какой-то шкале. Объективный рост.
Тогда да, в этом случае у нас начнут и люди образовываться, молодежь интересоваться, потому что, купив на старте что-то, а тем более когда это обеспечено не просто государством, частью золота или еще чем-то, а всей экономикой страны, то это уже гораздо серьезнее, чем просто создать какую-то криптовалюту, которая, может быть, завтра будет дешевле. Она все равно подвержена инфляции. И создав криптовалюту белорусскую, наверняка, она тоже будет подвержена инфляции по сравнению с другими криптовалютами. Поэтому вот я вижу именно таким образом развитие цифровой экономики и вливание интереса молодежи непосредственно к крипте.
Подробности в видео.