Нужна аккредитация в МИДе. Представителя ЕС Эвелину Шульц не пустили на суд к Николаю Дедку

Замерзающие беженцы не особо беспокоят евробюрократов и послов западных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им гораздо более интересны белорусские террористы и анархисты. 10 ноября на суд к Николаю Дедку попыталась пройти представитель ЕС Эвелина Шульц.

Ольга Шерснева, СТВ:

Напомним, что посещать белорусские суды дипломатам можно только после аккредитации в МИДе. Тем не менее госпожа Шульц пренебрегла законностью и элементарными правилами приличия. Нарушить закон ей не позволили, в здание суда не пустили. Почему ее интересует матерый анархист, она не пояснила. Затем она долго общалась с родственниками Николая Дедка. Все это можно расценивать как наглое и неприкрытое давление на суд и вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Напомним, анархист получил 5 лет колонии общего режима. На таком наказании настаивал прокурор. В августе-сентябре 2020 года он обучал противостоянию с силами правопорядка.