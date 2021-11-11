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Нужна аккредитация в МИДе. Представителя ЕС Эвелину Шульц не пустили на суд к Николаю Дедку

11 ноября 2021 17:02
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Замерзающие беженцы не особо беспокоят евробюрократов и послов западных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им гораздо более интересны белорусские террористы и анархисты. 10 ноября на суд к Николаю Дедку попыталась пройти представитель ЕС Эвелина Шульц.

Нужна аккредитация в МИДе. Представителя ЕС Эвелину Шульц не пустили на суд к Николаю Дедку-1

Ольга Шерснева, СТВ:
Напомним, что посещать белорусские суды дипломатам можно только после аккредитации в МИДе. Тем не менее госпожа Шульц пренебрегла законностью и элементарными правилами приличия. Нарушить закон ей не позволили, в здание суда не пустили. Почему ее интересует матерый анархист, она не пояснила. Затем она долго общалась с родственниками Николая Дедка. Все это можно расценивать как наглое и неприкрытое давление на суд и вмешательство во внутренние дела нашей страны.  

Напомним, анархист получил 5 лет колонии общего режима. На таком наказании настаивал прокурор. В августе-сентябре 2020 года он обучал противостоянию с силами правопорядка.

# Международная политика # общество # Эвелина Шульц # Ольга Шерснёва # Николай Дедок # Фотофакт

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