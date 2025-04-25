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В сутки перерабатывают 570 тонн сыворотки! Побывали на заводе в Хойниках, аналогов которому нет в мире

25 апреля 2025 14:37
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Это производство – вершина технологической цепочки сразу нескольких районов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці». В сутки здесь перерабатывают 570 тонн сыворотки и 160 тонн молока. Пожалуй, это единственный в мире молочный завод с такой лабораторией и системой контроля качества.

В сутки перерабатывают 570 тонн сыворотки! Побывали на заводе в Хойниках, аналогов которому нет в мире-2

Ольга Ефименко, ведущий инженер-химик Полесского производственного участка предприятия «Милкавита»:
Сырьевая база нашего предприятия составляет Хойникский район, Брагинский район, одно предприятие Калинковичского района и Гомельского района. Все поступающее сырье проверяется по физико-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям. За день поступает около 50 партий сырьевого молока, каждая партия проходит весь контроль.

# Предприятия Беларуси # Авария на Чернобыльской АЭС

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