В сутки перерабатывают 570 тонн сыворотки! Побывали на заводе в Хойниках, аналогов которому нет в мире

«Кому нужен Чернобыльский хлеб...» Пообщались с фотографом, который запечатлел зону отчуждения сразу после аварии

Сергей Холодилин вспомнил, как Горбачев во время своего единственного визита в Беларусь на должности президента СССР даже не прикоснулся к хлебу, который ему преподнесли при встрече.