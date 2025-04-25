«Новый продукт, такой же выдержанный». На белорусском заводе будут выпускать сыр «Бацька»

Объемы производства сыра будут наращивать – в 2025 году в цеху начнут модернизацию. Будут и знаковые новинки в ассортименте, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».

Ирина Дашкевич, начальник Полесского производственного участка предприятия «Милкавита»:

В этом год были областные «Дожинки» в Корме, и наш ведущий технолог была удостоена благодарности Президента. Когда она приехала, она делилась впечатлениями. Мы были очень рады за нее, за свой достойный продукт, который был оценен главой государства. Должен был родиться новый продукт. Такой же выдержанный. На выходе это сыр «Бацька».

Лимитированная партия сыра «с характером» сейчас лежит на созревании. Это своего рода благодарность главе государства за все, что он сделал для этих земель.