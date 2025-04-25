«Кому нужен Чернобыльский хлеб...» Пообщались с фотографом, который запечатлел зону отчуждения сразу после аварии
Работать в Белорусском телеграфном агентстве Сергей Холодилин начал в 1986 году, за пару месяцев до Чернобыльской катастрофы. На своих снимках фотограф запечатлел ту мрачную атмосферу, которая охватила юго-восток страны после взрыва на АЭС, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».
Сергей Холодилин, ведущий фотокорреспондент Белорусского телеграфного агентства:
На этом снимке изображен Горбачев Михаил Сергеевич, который был президентом Советского Союза немногим более года. За этот год он единственный раз побывал в Беларуси, в Гомельской области. А причиной тому стала Чернобыльская катастрофа, которая произошла. Не хватало денег на ликвидацию последствий. На фотографии это ветковская Красная площадь. Тут его встретили с хлебом-солью.
Сергей Холодилин:
Когда девочки в костюмах преподнесли хлеб-соль, то он взял в руки с хлебом и автоматически перевел помощнику. То есть даже не то что взял хлеб и перенес его – даже не прикоснулся. Это был март, и в декабре Союз распался. Конечно, помощи мы от Союза не дождались. Пришлось нашей стране, руководству самим справляться с проблемами.
Тот случай настолько врезался в память фотокорреспондента, что, собирая выставку к 10-й годовщине трагедии, он не раздумывал над названием.
Сергей Холодилин:
У меня зародилась мысль сделать выставку под названием «Кому нужен Чернобыльский хлеб...» Название – без вопросительного знака. Вопрос риторический.
Зона отчуждения, пустующие избы и старики, доживающие свой век в выселенных деревнях, несмотря на радиацию. Выставка превратилась в цикл работ, которые мастер собирал год за годом. Их экспонировали во Франции, Германии, Италии и Польше. Сегодня, десятилетия спустя тех событий, ответ на риторический вопрос стал очевидным.