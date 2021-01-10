Александр Лукашенко: «Я не таю никакой обиды и злобы на Володю Зеленского»

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
В следующий раз, наверное, встреча в «нормандском формате» уже будет не в Минске?
Александр Лукашенко:
Точно, наверное, не в Минске. Мы же недемократическая страна уже. Есть грубая пословица, я ее боюсь в эфире говорить.
«Предлагали всё, но ели сало». Чем Александр Лукашенко угощал Путина, Меркель и Порошенко?
Наиля Аскер-заде:
Если без мата, то можно.
Александр Лукашенко:
Баба с возу – коню легче, поэтому ради бога. Не нравится – в Париже можно собираться. Там же они встречались несколько раз, пожалуйста. Рискнут приехать сюда, в недемократическую Беларусь, я готов их всегда принять. Это же на пользу украинского народа и не только.
Наиля Аскер-заде:
Вы когда встречались с ним (с Владимиром Зеленским – прим. ред.) в прошлом году, так по-отечески к нему обращались. А сейчас какие чувства к нему испытываете?
Кого Александр Лукашенко считает своим другом?
Александр Лукашенко:
Никакие. Я зла не держу на Володю Зеленского. Просто довели Украину до такого состояния. В какой-то острый угол ее заперли, что оттуда выход только в одном направлении. Когда ты в углу, выход только вперед, а вперед не получается, тоже тяжело. Поэтому я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться. Поэтому нет у меня злости какой-то. А во-вторых, заявить они (украинские власти – прим. ред.) заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше.
Наиля Аскер-заде:
Беларусь – одна из пяти крупнейших экономических партнеров Украины. А сейчас по какому вектору, в каком направлении экономическое сотрудничество строится?
Александр Лукашенко:
Как развивалось у нас экономическое сотрудничество, так и развивается. Главное, что я не таю никакой обиды и злобы на Володю Зеленского и на руководство Украины. То есть мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то что-то для России и для Украины, мы становимся посредниками в экономике.
Наиля Аскер-заде:
А дипломатические отношения?
Александр Лукашенко:
Застыли пока. На этом этапе мы не имеем контактов никаких, кроме посольств.
Наиля Аскер-заде:
А если бы вы увидели Зеленского на каком-то мероприятии, что бы вы ему сказали?
Александр Лукашенко:
«Привет, Володя». Все.
Наиля Аскер-заде:
Коротко.
Александр Лукашенко:
Да. Если бы была тема, мы бы обсудили ее. Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент, обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом. Он же здравый, нормальный человек, поэтому мы бы поздоровались, а там, если бы были вопросы, как у тебя ко мне, я бы отвечал. И, может быть, какой-то разговор бы завязался. Но с колена я бы с ним не здоровался, и вообще ни с кем с колена не здороваюсь.
Читайте также:
Александр Лукашенко: Россия убеждена, что на направлении западного вектора без Беларуси было бы сложно
«С чувством надежды». Какие цели Александр Лукашенко ставит на следующую пятилетку?
Александр Лукашенко: если Европа и кто-то ещё, желающие нас отключить от SWIFT, хотят получить проблемы, они их могут получить