Александр Лукашенко: «Я не таю никакой обиды и злобы на Володю Зеленского»

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

В следующий раз, наверное, встреча в «нормандском формате» уже будет не в Минске? Александр Лукашенко:

Точно, наверное, не в Минске. Мы же недемократическая страна уже. Есть грубая пословица, я ее боюсь в эфире говорить. «Предлагали всё, но ели сало». Чем Александр Лукашенко угощал Путина, Меркель и Порошенко? Наиля Аскер-заде:

Если без мата, то можно. Александр Лукашенко:

Баба с возу – коню легче, поэтому ради бога. Не нравится – в Париже можно собираться. Там же они встречались несколько раз, пожалуйста. Рискнут приехать сюда, в недемократическую Беларусь, я готов их всегда принять. Это же на пользу украинского народа и не только.

Наиля Аскер-заде:

Вы когда встречались с ним (с Владимиром Зеленским – прим. ред.) в прошлом году, так по-отечески к нему обращались. А сейчас какие чувства к нему испытываете? Кого Александр Лукашенко считает своим другом? Александр Лукашенко:

Никакие. Я зла не держу на Володю Зеленского. Просто довели Украину до такого состояния. В какой-то острый угол ее заперли, что оттуда выход только в одном направлении. Когда ты в углу, выход только вперед, а вперед не получается, тоже тяжело. Поэтому я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться. Поэтому нет у меня злости какой-то. А во-вторых, заявить они (украинские власти – прим. ред.) заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше.