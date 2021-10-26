Напротив домов частники развернули вредные производства. Как обращение белорусов к главе Администрации помогло решить проблему?

Новости Беларуси. Интересы людей всегда в приоритете. Такая форма, как обращения граждан, уже успела себя зарекомендовать. Администрация Президента регулярно проводит выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективность бесспорна: встречи с людьми, с одной стороны, позволяют оперативно разрешать проблемные вопросы, а с другой – объективно оценивать работу местной вертикали власти. Так, к примеру, после крайнего личного приема Игоря Сергеенко оперативно решили проблемы с размещением вредных производств. Результат не на словах, а на деле – материал Кристины Сущени.

Тамара Барауля, местный житель:

Наша улица Молокович, односторонняя улица. С одной стороны – наши дома, производство – напротив. Шум – невозможно, и запах древесной пыли.

И так каждый день на протяжении года. Вблизи жилых домов частник производит мебель, а все побочные эффекты достаются местным жителям: запахи лака, краски, шум и постоянное движение грузовиков. Благо, все это теперь с пометкой «так было». До того момента, как жители коллективно решили лично обратиться к главе Администрации Президента Игорю Сергеенко.

Дмитрий Чернобаб, начальник Минской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающий среды:

В ходе проведения мониторинга было установлено, что предприятие нарушает требования статьи 21 – осуществляет свою деятельность без проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Эдуард Кравченко, заведующий отделом гигиены ГУ «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии»:

Обращение жителей агрогородка Колодищи поступило в Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии из Минского районного исполнительного комитета и Минского областного центра гигиены и эпидемиологии в сентябре 2021 года. Специалисты осуществили выезд по адресу улица Молокович, 22 агрогородка Колодищи. В ходе выездов совместных 1 и 7 октября было установлено, что по вышеуказанному адресу в производственных цехах производился демонтаж производственного оборудования. Теперь можно вздохнуть спокойно, при этом не почувствовав запах краски. И, кажется, местные жители пока даже сами до конца в это не верят. Но уже ждут с нетерпением маленьких внуков на каникулы.

Екатерина Станкевич, местный житель:

Мы благодарим Администрацию Президента. За месяц – результат, мы благодарствуем за их работу. Это правда, от чистого сердца сказано, без преувеличения. Кто в дальнейшем станет новым арендатором – этот вопрос на особом контроле, как, впрочем, и вопрос экологической безопасности, ведь от этого напрямую зависит здоровье людей.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Решение, а главное – не на бумаге, а на деле долго ждать себя не заставило – предприятие здесь не функционирует уже с середины октября. Оно перенесено в район Заславля. Что важно, отныне оно располагается вдали от жилых домов и никому не мешает. И, кстати, на просторах интернет-вакансий это предприятие ищет сотрудников уже с территориальной пометкой «Заславль».

Михаил Волков, местный житель:

Мы жили спокойно, дышали чистым воздухом, купались в чистом озере. Спать не можем, шум, дым постоянно, опилки на голову сыпятся постоянно.

– Слезятся глаза все время. Ну, а что сделаешь? Мы понимаем, что это и рабочие места.

Со схожей проблемой к главе Администрации Президента обратился от лица жителей деревни Прошика и Михаил Тимофеевич – живет в жемчужине Крупского района вот уже 30 лет. Частное предприятие прямо напротив дома появилось несколько лет назад. Как признается мужчина, сперва терпели, а потом все же решились обратиться за помощью. Буквально в тот же день последовал ответ. По распоряжению Игоря Сергеенко проблему на контроль взяло Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Юлия Комарова, заместитель председателя Крупского райисполкома:

Практика показывает, что эффективна такая форма обращения. Среагировали сразу. Выявлены нарушения санитарных правил, в связи с чем приостановлено производство.

Александр Ходорович, главный государственный санитарный врач Крупского района:

Деревообрабатывающее предприятие наращивало виды и объемы работ, в связи с этим добавлялись новые вредные факторы, которые влияют на здоровье населения. В комплексе это не учитывалось. Выявились нарушения санитарных норм и правил в плане содержания площадки и производственных помещений.

Кристина Сущеня:

Мы попали внутрь самого предприятия, дабы удостовериться лично, что оно не работает. Это действительно так, но если копнуть чуть глубже, то цех в стоп-режиме еще с 2 октября, полностью предприятие перестало функционировать 20 октября. Есть и обратная сторона – рабочие места, и жители это прекрасно понимают. Ведь предприятие – основной экспортер региона, работников – 160 человек, и все местные.

Сергей Ровбан, мастер производства деревообрабатывающего предприятия:

Организована доставка, два автобуса ходит. Самое дальнее – километров 30 за человеком ехать нужно.

Перед предприятием стоит задача – устранить выявленные нарушения. После работы над ошибками золотая середина будет найдена. Но эффект местные жители уже ощутили: наконец-то променады на свежем воздухе, без летящей пыли, запахов и шума. Михаил Волков:

Сразу, как только личный прием был у начальника президентской комиссии в Воложине, сразу процесс пошел.

– Ждать долго не пришлось?

– Нет, сразу. Мне сразу позвонила областная санэпидемстанция. Спасибо большое! Быстро сработали, отреагировали махом. Надо было давно это сделать, а мы терпели, мучились.