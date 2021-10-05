Белорусский космонавт Олег Новицкий снимается в российском блокбастере, все актёры уже на МКС

Новости Беларуси. Уроженец Беларуси Олег Новицкий сыграет роль в российском космическом фильме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Роскосмос» таким образом обгоняет Тома Круза и NASA, которые также планировали съемки блокбастера в космическом пространстве. Первый в мире киноэкипаж уже в полном составе на МКС.

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Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Год 2015. Кадры из фильма «Марсианин» завораживают – Голливуд отправил своих зрителей в космос. Космический блокбастер рассказывает, как выживает брошенный на Красной планете астронавт в исполнении Мэтта Деймона. Чтобы воссоздать нужную атосферу, иорданскую пустыню превратили в марсианскую. Кусочек хромакея, щепотка красного, синего, белого, много графики и креатива. И космос уже совсем рядом.

Вероника Кудринецкая:

Год 2021. Реальная жизнь. Вселенная еще ближе. 5 октября в 10:00 с космодрома Байконур стартовал корабль с киноэкипажем на борту. Режиссер Клим Шипенко. Актриса Юлия Пересильд. Место назначения – МКС. Никаких построенных декораций. Съемочной площадкой станет сам космос.

Вероника Кудринецкая:

Артисты прошли центрифуги, барокамеры, перегрузки, непростые тренировки и готовы работать в невесомости. 12 дней, чтобы подарить киномиру драму с рабочим названием «Вызов». Сам сценарий фильма держится в строжайшей тайне. Однако некоторые нюансы все же были раскрыты.

Сейчас на борту находится Олег Новицкий. Он тоже принимает участие, кстати, он тоже один из главных героев фильма.

Вероника Кудринецкая:

Дорога от МКС до Земли займет три часа или два витка. Но прежде белорус Олег Новицкий сделает киновиток в космосе. Сыграет того самого космонавта, которому потребовалась помощь врача. Напомню, стаж космической карьеры Олега Новицкого – 341 день. В ближайшие 12 суток, а если говорить на космическом языке, то 192 витка, он примерит на себя еще одну нелегкую профессиию. Помогать Новицкому в съемках будут его коллеги Антон Шкаплеров и Петр Дубров.