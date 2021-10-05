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Этот волк вырос в семье из Витебска. Дикого зверя приютили в зоопарке

05 октября 2021 16:15
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Новости Беларуси. Витебский зоопарк приютил волка, который вырос у людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На днях дикого зверя привезли в зоосад и поселили в компании канадских хищников.

Этот волк вырос в семье из Витебска. Дикого зверя приютили в зоопарке-1

Еще щенком он был подобран в лесу охотниками. Несколько месяцев он жил у людей в вольере. Приручить хищника им так и не удалось, а выпускать в естественную среду обитания уже бессмысленно – не выживет. Содержать у себя в хозяйстве такого зверя стало тяжело и опасно.

Этот волк вырос в семье из Витебска. Дикого зверя приютили в зоопарке-4

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Ему около пяти месяцев. Это еще молодой волк, волк этого года. Выпустить в природу его было невозможно, так как они еще находятся под опекой родителей в природе. Выхода не было. Они предложили его забрать нам. Посмотрим, как он обживется и будет общаться, взаимодействовать с нашими другими волками.

Этот волк вырос в семье из Витебска. Дикого зверя приютили в зоопарке-7

Из-за сердобольных людей в 2021 году в вольеры Витебского зоопарка попало около 10 диких животных. Даже краснокнижники. Половина из них после оказания помощи была выпущена в дикую природу. Специалисты напоминают, что изъятие животных из природы преследуется законом.

# Дикие животные # общество # Ирина Орлова # Фотофакт

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