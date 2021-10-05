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Палаты напоминают однокомнатную квартиру. Белорусский фонд мира помог обустроить больничные помещения для ветеранов

05 октября 2021 15:15
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Новости Беларуси. Современные палаты для ветеранов войны и труда. По всей стране улучшают условия для статусных пациентов больниц. Проект воплощает Белорусский фонд мира в канун 60-летия своего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября в рамках акции «Забота и внимание ветеранам» еще две минские клиники получили поддержку.

Палаты напоминают однокомнатную квартиру. Белорусский фонд мира помог обустроить больничные помещения для ветеранов-1

Новые палаты напоминают однокомнатную квартиру. Здесь личный санузел и душевая, многофункциональная кровать. Есть также холодильник, микроволновка и приборы для регулярного мониторинга состояния здоровья пациента. Важно, что палаты одноместные. По словам врачей, это благотворно влияет на пациентов. Не забыли и про досуг. В палате есть телевизор.

Палаты напоминают однокомнатную квартиру. Белорусский фонд мира помог обустроить больничные помещения для ветеранов-4

Валерий Врублевский, главный врач 11-ой городской клинической больницы:
Не все же время болеть, хочется же человеку посмотреть, что в мире творится, как-то переключится из своего болезненно состояния на что-то не болезненное. Несмотря на то, что сейчас у нас пандемия коронавируса, другие болезни никуда не ушли. При отсутствии ветеранов в этих палатах лечатся обыкновенные люди, при наличии ветеранов, ветеран госпитализируется только в эти палаты.

Палаты напоминают однокомнатную квартиру. Белорусский фонд мира помог обустроить больничные помещения для ветеранов-7

Игорь Юркевич, главный врач 6-ой городской клинической больницы:
Палаты у нас для ветеранов войн рассчитаны на 34 пациента, у нас в клинике таких палат 18. Безусловно, полное их укомплектование соответствует табелю оснащения, возможности проведения мониторинга регулярного: термометрии, пульсоксиметрии. И комфортные условия пребывания создают комфорт как для пациентов, так и для персонала.

Палаты напоминают однокомнатную квартиру. Белорусский фонд мира помог обустроить больничные помещения для ветеранов-10

В канун 60-летия образования Белорусский фонд мира отметил памятной медалью работу всех врачей Минска. Сейчас им непросто. Четвертая волна коронавируса требует особых усилий.

Палаты напоминают однокомнатную квартиру. Белорусский фонд мира помог обустроить больничные помещения для ветеранов-13

Дмитрий Карань, председатель Минского городского отделения Белорусского фонда мира:
Мы находимся в 11-й клинической больнице города с такой же миссией. Палаты комплектуются телевизорами, холодильником, многофункциональной кроватью и медицинской тумбочкой. И плюс аппаратами медицинскими, аппаратами диагностического назначения. Я сегодня хочу выразить слова благодарности всем миротворцам нашей столицы за их благородное дело.

Палаты напоминают однокомнатную квартиру. Белорусский фонд мира помог обустроить больничные помещения для ветеранов-16

Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Акцией охвачены все стационарные учреждения Минска. Очень большая помощь по материально-технической базе нашим учреждениям здравоохранения, это помогает и как-то более активно проводить время в стационарных учреждениях нашим ветеранам. Получать своевременную информацию о развитии страны. Делая обходы в стационарных учреждениях, понимаешь, что ветераны и пожилые люди беспокоятся о том, что происходит, что делается.

Помощь в обустройстве палат для ветеранов оказывается уже не первый год. Сейчас внимание обратят на региональные учреждения здравоохранения.

# Больницы Минска # общество # Валерий Врублевский # Игорь Юркевич # Дмитрий Карань # Жанна Казачёнок # Фотофакт

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