Палаты напоминают однокомнатную квартиру. Белорусский фонд мира помог обустроить больничные помещения для ветеранов

Новости Беларуси. Современные палаты для ветеранов войны и труда. По всей стране улучшают условия для статусных пациентов больниц. Проект воплощает Белорусский фонд мира в канун 60-летия своего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября в рамках акции «Забота и внимание ветеранам» еще две минские клиники получили поддержку.

Новые палаты напоминают однокомнатную квартиру. Здесь личный санузел и душевая, многофункциональная кровать. Есть также холодильник, микроволновка и приборы для регулярного мониторинга состояния здоровья пациента. Важно, что палаты одноместные. По словам врачей, это благотворно влияет на пациентов. Не забыли и про досуг. В палате есть телевизор.

Валерий Врублевский, главный врач 11-ой городской клинической больницы:

Не все же время болеть, хочется же человеку посмотреть, что в мире творится, как-то переключится из своего болезненно состояния на что-то не болезненное. Несмотря на то, что сейчас у нас пандемия коронавируса, другие болезни никуда не ушли. При отсутствии ветеранов в этих палатах лечатся обыкновенные люди, при наличии ветеранов, ветеран госпитализируется только в эти палаты.

Игорь Юркевич, главный врач 6-ой городской клинической больницы:

Палаты у нас для ветеранов войн рассчитаны на 34 пациента, у нас в клинике таких палат 18. Безусловно, полное их укомплектование соответствует табелю оснащения, возможности проведения мониторинга регулярного: термометрии, пульсоксиметрии. И комфортные условия пребывания создают комфорт как для пациентов, так и для персонала.

В канун 60-летия образования Белорусский фонд мира отметил памятной медалью работу всех врачей Минска. Сейчас им непросто. Четвертая волна коронавируса требует особых усилий.

Дмитрий Карань, председатель Минского городского отделения Белорусского фонда мира:

Мы находимся в 11-й клинической больнице города с такой же миссией. Палаты комплектуются телевизорами, холодильником, многофункциональной кроватью и медицинской тумбочкой. И плюс аппаратами медицинскими, аппаратами диагностического назначения. Я сегодня хочу выразить слова благодарности всем миротворцам нашей столицы за их благородное дело.