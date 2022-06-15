Новый томограф выявил 4 случая онкологии на ранней стадии в Солигорской ЦРБ. Это спасло людей
Новости Беларуси. В Солигорской больнице накануне профессионального праздника торжественно открыли кабинет компьютерной томографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это второй по счету в Минской области 128-срезовый аппарат. Благодаря ему есть возможность выявлять патологии на самых ранних стадиях, причем обследование пациента занимает всего несколько минут.
Подробнее – Алеся Иванова.
Доступная и качественная медицина для Солигорской ЦРБ – не просто слова. Сегодня учреждение обслуживает более 130 тысяч жителей района. Материально-техническая база здесь обновляется ежегодно. Вот и сейчас, накануне профессионального праздника, в больнице торжественно открыли уже второй по счету кабинет компьютерной томографии.
Алеся Иванова, корреспондент:
128-срезовый томограф позволяет выявлять патологии на самых ранних стадиях. Здесь можно диагностировать заболевания органов брюшной полости и малого таза, а также головного мозга. Организована круглосуточная работа кабинета. В день здесь будут принимать до 60 пациентов.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Вот этот томограф, который сейчас установлен, действительно расширяет возможности специалистов. Благодаря томографу уже найдены четыре случая онкологии в ранней стадии, что реально дало шанс на жизнь этим людям. Это классная техника, но к технике еще нужны голова и руки. То, что они сделали, говорит о классе специалистов.
Подробности в видеоматериале.