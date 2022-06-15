Новый томограф выявил 4 случая онкологии на ранней стадии в Солигорской ЦРБ. Это спасло людей

Новости Беларуси. В Солигорской больнице накануне профессионального праздника торжественно открыли кабинет компьютерной томографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это второй по счету в Минской области 128-срезовый аппарат. Благодаря ему есть возможность выявлять патологии на самых ранних стадиях, причем обследование пациента занимает всего несколько минут. Подробнее – Алеся Иванова.

Доступная и качественная медицина для Солигорской ЦРБ – не просто слова. Сегодня учреждение обслуживает более 130 тысяч жителей района. Материально-техническая база здесь обновляется ежегодно. Вот и сейчас, накануне профессионального праздника, в больнице торжественно открыли уже второй по счету кабинет компьютерной томографии.

Алеся Иванова, корреспондент:

128-срезовый томограф позволяет выявлять патологии на самых ранних стадиях. Здесь можно диагностировать заболевания органов брюшной полости и малого таза, а также головного мозга. Организована круглосуточная работа кабинета. В день здесь будут принимать до 60 пациентов.