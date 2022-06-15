Более 360 человек пострадали от укусов клещей в Минской области с начала 2022 года

Новости Беларуси. Сезон активности клещей. В центральном регионе с начала 2022 года за помощью в учреждения здравоохранения обратились более 360 человек. Наибольшая активность отмечается в Минском и Солигорском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всплеск обращений, как правило, связан с началом дачного сезона и активного отдыха на природе. На Солигорщине первые случаи укуса фиксировались еще в марте. На сегодня количество пострадавших в районе превысило сотню, из них только 40 человек – дети. Укус клеща опасен не только неприятными ощущениями, насекомое может стать переносчиком тяжелых заболеваний, таких как клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз.

Ирина Леушина, главный врач Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Чтобы выявить наличие клещей, нашими специалистами проводятся энтомологические исследования. В обязательном порядке энтомологическим обследованиям подлежат территории круглосуточных оздоровительных лагерей, места отдыха, пляжи. И в обязательном порядке эта же территория подлежит акарицидной обработке. На сегодня проведена обработка 35 объектов. Из них шесть частных домовладений.