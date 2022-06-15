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Лилия Ананич: недопустимо переписывать историческую память. Мы должны препятствовать возрождению нацизма

15 июня 2022 14:38
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Новости Беларуси. Как защитить память, препятствовать фальсификации истории и что нужно сделать, чтобы не допустить реабилитации нацизма? Эти и другие вопросы обсудили на площадке Международной парламентской конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников – белорусские и зарубежные эксперты, историки, ученые, парламентарии. Площадка объединила около 300 человек. На протяжении двух дней парламентарии обменивались опытом в области законодательного регулирования вопросов недопущения реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников.

Лилия Ананич: недопустимо переписывать историческую память. Мы должны препятствовать возрождению нацизма-1

Лилия Ананич: недопустимо переписывать историческую память. Мы должны препятствовать возрождению нацизма-3

Знаковым событием стало посещение делегациями мемориального комплекса «Хатынь». Здесь прошел митинг-реквием (подробнее здесь).

Лилия Ананич: недопустимо переписывать историческую память. Мы должны препятствовать возрождению нацизма-6

Участники почтили память безвинных жертв и возложили цветы к Вечному огню. А представители крупнейших белорусских конфессий прочитали молитвы о погибших.

Лилия Ананич: недопустимо переписывать историческую память. Мы должны препятствовать возрождению нацизма-9

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Недопустимо переписывать историческую память, недопустимо фальсифицировать историю. Мы сегодня должны на всех международных парламентских площадках препятствовать возрождению этих идей нацизма, препятствовать тому, чтобы осквернялись памятные места, препятствовать принятию на международном уровне решений, которые идут вразрез с историческими решениями. Когда в Нюрнберге были осуждены нацизм и нацистские преступники.

Лилия Ананич: недопустимо переписывать историческую память. Мы должны препятствовать возрождению нацизма-12

15 июня участники конференции провели пленарное заседание. Его итогом стало принятие резолюции, которая будет направлена в парламенты других государств и международные организации. Сегодня особенно важно, чтобы информация о переписывании истории стала достоянием общественности на межнациональном уровне.

# Год исторической памяти # общество # Лилия Ананич # Фотофакт

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