Лилия Ананич: недопустимо переписывать историческую память. Мы должны препятствовать возрождению нацизма

Новости Беларуси. Как защитить память, препятствовать фальсификации истории и что нужно сделать, чтобы не допустить реабилитации нацизма? Эти и другие вопросы обсудили на площадке Международной парламентской конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников – белорусские и зарубежные эксперты, историки, ученые, парламентарии. Площадка объединила около 300 человек. На протяжении двух дней парламентарии обменивались опытом в области законодательного регулирования вопросов недопущения реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников.