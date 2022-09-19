Новый телесезон на СТВ! Рассказываем самое интересное

С 19 сентября СТВ открывает новый телесезон 2022-2023! Зрители увидят в эфире, как полюбившиеся программы, так и новые проекты.

Обновленная сетка вещания сохранит свою направленность на мужскую аудиторию. В эфире останутся как документальные, так и сериальные линейки соответствующей тематики. Телеканал продолжает делать ставку на авторскую журналистику. Рубрики Григория Азаренка, Евгения Пустового, Андрея Лазуткина, Андрея Муковозчика, Алексея Дзерманта неизменно на передовой информационного противостояния – развенчивают фейки и стоят в авангарде политической информповестки.

Актуальные темы общественно-политической жизни и экономики обсуждаем в прямом эфире ток-шоу «По существу». Итоговая аналитическая программа «Неделя» претерпела значительные изменения. Новая студия позволяет в доступной форме рассказывать о важнейших событиях, визуализировать сложную для восприятия информацию.

Не пропустите новый проект «САСС уполномочен заявить»: международная повестка и геополитическая реальность в комментариях экспертов. К земному и небесному прикоснемся вместе с Олегом Лепешенковым в программе «Прикосновение». Как и прежде на экранах любимые сериалы и новые фильмы.

Особенность новой сетки вещания – это полностью отечественный информационный и публицистический контент, создаваемый командой СТВ за счет средств целевого сбора.