Новый рывок в здравоохранении! Что показали на Международной медицинской выставке в Минске?

Инновационные технологии для здоровой и комфортной жизни. В Минске открылась Международная медицинская выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной площадке настоящее экспозиционное комбо: здесь представлена продукция лучших производителей оборудования и материалов. На ярмарке медтехнологий побывала наш корреспондент Екатерина Капылович.

Один из самых перспективных лечебных стартапов на выставке – совместная разработка белорусских врачей-пульмонологов и сотрудников БГУИР. Новинка позволяет эффективно оказывать помощь больным, которые нуждаются в обеспечении кислородом. По словам авторов, не требует особых финансовых вложений. На выходе – экономия лечебного газа и врачебного ресурса. Система уже проходит сертификацию в Министерстве здравоохранения. Международная медицинская выставка открылась в Минске. Среди новинок – уникальная разработка белорусского протезного предприятия. Она позволяет облегчить труд работников специализированных медицинских учреждений и тех, кто ухаживает за тяжелобольными людьми.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Это стульчик с электроприводом для ухода за лежачими больными. В чем его уникальность? Ранее в таких изделиях нельзя было допускать соприкосновения с водой. Здесь же все части абсолютно гидрофобны, человек может принять душ, именно находясь в этом стуле. Можно его использовать как дома, в бытовых условиях, так и в специализированных учреждениях. Инновационные методы и технику представляют и специалисты в области эстетической медицины. Выставка – уникальная площадка для получения новых знаний и обмена опытом.

Илона Середич:

Посмотреть какие-то новинки, так как я массажист действующий, работаю в салоне. Дополнительные техники узнала. Здесь можно познакомиться с различными курсами обучающими по массажу, также приобрести какую-то технику, оборудование для себя в работе и личном использовании дома.