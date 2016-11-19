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Новый проект в Беларуси: инспекторы ГАИ расскажут и покажут родителям, как обеспечить безопасность детей в автомобиле

19 ноября 2016 11:53
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Новости Беларуси. Ребенок — главный пассажир. В Беларуси стартует новый проект, в рамках которого инспекторы ГАИ и эксперты расскажут и покажут родителям, как обеспечить безопасность детей.

Для этого каждого автомобилиста проинструктируют на предмет правильного выбора и использования детских автокресел.

Проект реализуется при поддержке Международной автомобильной федерации.

Он рассчитан на год.

И за это время подобные инструктажи пройдут по всей стране, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.   

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД Республики Беларусь:
Эксперты будут обучать родителей, как правильно выбирать детское удерживающее устройство, как правильно его фиксировать в автомобиле. Многодетные родители являются самыми ответственными: у них ребёнок постарше сидит пристёгнутый ремнём безопасности, помладше в автокресле, а малыш в детском автокресле.

# общество # Правила безопасности # Анна Банадык

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