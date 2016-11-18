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Синоптики о погоде в Минске на 19 и 20 ноября

18 ноября 2016 19:55
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Новости Беларуси. Замечательные планы на выходные. Вот только что обещает нам небесная канцелярия? Прогноз погоды на ближайшие дни узнаем у специалиста Гидрометцентра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Лазутин, инженер-синоптик ГУ «Гидромет»:
В выходные дни будет влажная, с небольшими осадками погода. В предстоящую ночь будет от 0ºС до +2ºС.

Днем 19 ноября +2-4ºС. С субботы на воскресенье будет ветрено. Так же ожидаются небольшие осадки.

На следующей неделе будет переломный момент. В первую половину недели будет влажная погода.

А начиная с 23 ноября, к выходным дням, температура будет понижаться.

# Погода в Беларуси

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