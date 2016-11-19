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В Беларуси ракетчики и артиллеристы отмечают профессиональный праздник

19 ноября 2016 11:48
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Новости Беларуси. Мощь залпов и гул канонады. 19 ноября белорусские ракетчики и артиллеристы отмечают профессиональный праздник.

Среди военных, так сложилось исторически, за огневой потенциал артиллерию принято называть «Богом войны».

На вооружении белорусской армии современные комплексы и системы залпового огня ежедневно несут боевое дежурство. Пополняют строй новинки отечественных разработчиков.

На учениях в рамках Союзного государства и ОДКБ подготовку на высшем уровне дивизионы и расчеты Вооруженных Сил подтверждают ежегодно,

демонстрируя одни из лучших результатов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Год был очень насыщенный. Это и командно-штабные учения ракетных войск артиллерии Вооружённых Сил с боевыми пусками ракетных систем, точка реактивных систем залпового огня, смерч, ураган. Не останавливаемся на достигнутом и в рамках создания новых реактивных систем залпового огня комплекса «Полонез», в совершенствовании его до 300 километров дальности пусков.

# общество # Праздники # Геннадий Козловский

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