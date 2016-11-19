Прямые линии 19 ноября работали во всех областных городах Беларуси

Новости Беларуси. Помочь со скандальным соседом, починить крышу, обрезать деревья – сотни белорусов 19 ноября обратились на прямые линии исполнительных комитетов. В администрации Центрального района Гомеля 19 ноября так же раздавались звонки. Стандартное количество обращений для субботнего дня – позвонили около двадцати человек.

Ольга Доценко заместитель главы администрации Центрального района Гомеля:

Люди знают, куда звонить и что нужно просить помощи на горячей линии. Например, позвонил ветеран Великой Отечественной войны и попросил помощи в житейском вопросе – это вопросы с соседом. Кто-то позвонил по вопросу – течёт крыша. Вообще все звонки можно разделить на две группы: действительно, когда вопрос требует больших вложений и вопрос, который можно разрешить в самое ближайшее время.

Один из таких решённых вопросов – увеличение парковки у одной из самых молодых школ города.

По проекту на учреждение, рассчитанное на тысячу учащихся, было предусмотрено меньше десятка парковочных мест. После обращения в райисполком парковку увеличили в три раза, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Марина Котило заместитель директора Средней школы №72 Гомеля:

В час пик, когда детей приводят либо забирают, это не решало данную проблему. Обратились родители в администрацию Центрального района, и общими усилиями в кратчайшие сроки данная проблема была решена.