Пожилые белорусы объединяются в дома зимовки, чтобы не проводить зиму в одиночестве. Рассказываем подробности

Зима близко. Пока одни выдохнули, когда в их квартирах заметно потеплело, другие с ужасом ждут приближающихся морозов и вьюг. Но о каждом позаботятся. Специально для одиноких сельчан в период холодов организуют дома зимовки.
Что это такое и кто может на них рассчитывать? Поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Екатериной Юркевич, начальником отдела социальной помощи пожилым гражданам комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома.
Екатерина Юркевич, начальник отдела социальной помощи пожилым гражданам комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Дома зимовки – это своего рода инициатива самих пожилых граждан объединиться и на время осени-зимы жить вместе. Таких домов зимовки 380-390, в разных регионах по-разному. Люди сами на добровольных началах объединяются, один-два человека, иногда две семьи пожилых граждан, и проживают совместно. В этом им оказывают содействие социальные службы. Это, как правило, жилье самих пожилых граждан. Одного из тех, кто объединяется.
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