Пожилые белорусы объединяются в дома зимовки, чтобы не проводить зиму в одиночестве. Рассказываем подробности

Зима близко. Пока одни выдохнули, когда в их квартирах заметно потеплело, другие с ужасом ждут приближающихся морозов и вьюг. Но о каждом позаботятся. Специально для одиноких сельчан в период холодов организуют дома зимовки.

Что это такое и кто может на них рассчитывать? Поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Екатериной Юркевич, начальником отдела социальной помощи пожилым гражданам комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома.