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Подняться на 39-й этаж за 4 минуты. Минские спасатели рассказали об участии в международных соревнованиях

15 ноября 2023 09:20
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Спасатели из Минска стали лучшими на «Вертикальном вызове» в Санкт-Петербурге. Это соревнование по скоростному подъему в высотном здании. На старт вышли свыше 500 огнеборцев из 120 городов России, к ним присоединились коллеги из Беларуси.

Что это за соревнования и почему для наших ребят было так важно туда попасть? Каково на соревнованиях участвовать девушкам? Узнали у них лично. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь победители первенства Илья Касперов, заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части № 40, и Анна Касперова, диспетчер центра оперативного управления пожарной аварийно-спасательной части № 4.

Подняться на 39-й этаж за 4 минуты. Минские спасатели рассказали об участии в международных соревнованиях-1

Анна Касперова, диспетчер центра оперативного управления пожарной аварийно-спасательной части № 4 г. Минска:
Никаких послаблений не было. Мы наравне с мужчинами поднимались на 39-й этаж в полной экипировке спасателя-пожарного.

39-й этаж за 4 минуты 40 секунд. Как такое возможно?

Подняться на 39-й этаж за 4 минуты. Минские спасатели рассказали об участии в международных соревнованиях-4

Илья Касперов, заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части № 40 г. Минска:
Все просто. Это результат самодисциплины и ежедневных тренировок. Вся экипировка весит порядка 25-30 килограммов. Это если не брать в расчет, что спасатели переносят какое-то оборудование в руках.

В командном зачете обе команды Минска заняли первое и второе места. Подробнее в видео.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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