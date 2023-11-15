Подняться на 39-й этаж за 4 минуты. Минские спасатели рассказали об участии в международных соревнованиях

Спасатели из Минска стали лучшими на «Вертикальном вызове» в Санкт-Петербурге. Это соревнование по скоростному подъему в высотном здании. На старт вышли свыше 500 огнеборцев из 120 городов России, к ним присоединились коллеги из Беларуси.

Что это за соревнования и почему для наших ребят было так важно туда попасть? Каково на соревнованиях участвовать девушкам? Узнали у них лично. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь победители первенства Илья Касперов, заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части № 40, и Анна Касперова, диспетчер центра оперативного управления пожарной аварийно-спасательной части № 4.