Подняться на 39-й этаж за 4 минуты. Минские спасатели рассказали об участии в международных соревнованиях

Спасатели из Минска стали лучшими на «Вертикальном вызове» в Санкт-Петербурге. Это соревнование по скоростному подъему в высотном здании. На старт вышли свыше 500 огнеборцев из 120 городов России, к ним присоединились коллеги из Беларуси.
Что это за соревнования и почему для наших ребят было так важно туда попасть? Каково на соревнованиях участвовать девушкам? Узнали у них лично. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь победители первенства Илья Касперов, заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части № 40, и Анна Касперова, диспетчер центра оперативного управления пожарной аварийно-спасательной части № 4.
Анна Касперова, диспетчер центра оперативного управления пожарной аварийно-спасательной части № 4 г. Минска:
Никаких послаблений не было. Мы наравне с мужчинами поднимались на 39-й этаж в полной экипировке спасателя-пожарного.
39-й этаж за 4 минуты 40 секунд. Как такое возможно?
Илья Касперов, заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части № 40 г. Минска:
Все просто. Это результат самодисциплины и ежедневных тренировок. Вся экипировка весит порядка 25-30 килограммов. Это если не брать в расчет, что спасатели переносят какое-то оборудование в руках.
В командном зачете обе команды Минска заняли первое и второе места. Подробнее в видео.