20 человек получили белорусское гражданство в Минской городской ратуше

Еще 20 человек 15 ноября получили белорусское гражданство, а вместе с ним и пакет гарантий. Торжественный ритуал прошел в Минской городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Домом Беларусь теперь смогут назвать уроженцы Украины, Афганистана, России, Ливана, Сирии и других стран. Но прежде чем получить заветные паспорта, все они произнесли слова клятвы, пообещав быть настоящими патриотами своей второй Родины. Принесение присяги – нововведение, предусмотренное Законом о белорусском гражданстве, которое вступило в силу 11 июля.

Наталия Слюсарь:

Мы приехали из города Мариуполь в 2014 году. Без госпошлин мы получили разрешение на дальнейшее проживание. Мы очень благодарны Александру Григорьевичу Лукашенко за ту помощь, которую он нам предоставил.

Сергей Новиков:

Я приехал из Днепропетровска, Украина, в 2012 году. Так получилось. Здесь меня ждала моя первая любовь. По сравнению с Украиной, большая разница.

Игорь Щеснович, начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:

Очень отрадно, что иностранные граждане, приезжая в нашу колоритную, красивую и добрую страну по различным своим моментам – кто-то по работе, кто-то с семьями – влюбляются в Республику Беларусь и хотят остаться здесь жить, стать гражданами нашей страны. Это очень ответственный для них шаг. С начала года получило гражданство Республики Беларусь более 500 человек.