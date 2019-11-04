Новый начальник СК по Минской области Андрей Лис представлен личному составу

Новости Беларуси. Новый начальник управления Следственного комитета по Минской области представлен личному составу. Андрей Лис, генерал-майор юстиции до сих пор возглавлял соответствующее управление в Могилевской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси: Сам выходец из Минской области, родом из Клецкого района. Всю свою карьеру прослужил в следственных подразделениях Минской области. Знает и территорию, и личный состав, проблемы как в целом области, так и следствий области.

Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета по Минской области:

Был поставлен ряд задач, прежде всего по повышению эффективности и качества следственной работы. Начнем с оперативно-дежурной службы, с пропускного режима, с общего порядка. Постепенно дальше будем двигаться.

Конечно, начну с того, что посещение всех территориальных следственных подразделений, знакомство или освежение в памяти проблемных моментов, которые имелись в бытность моего нахождения здесь, в Минской области.