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Новый начальник СК по Минской области Андрей Лис представлен личному составу

04 ноября 2019 19:05
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Новости Беларуси. Новый начальник управления Следственного комитета по Минской области представлен личному составу. Андрей Лис, генерал-майор юстиции до сих пор возглавлял соответствующее управление в Могилевской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Напомним, на прошлой неделе ротации в регионах провел глава государства.

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Новый начальник СК по Минской области Андрей Лис представлен личному составу-1

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Сам выходец из Минской области, родом из Клецкого района. Всю свою карьеру прослужил в следственных подразделениях Минской области. Знает и территорию, и личный состав, проблемы как в целом области, так и следствий области.

Новый начальник СК по Минской области Андрей Лис представлен личному составу-4

Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета по Минской области:
Был поставлен ряд задач, прежде всего по повышению эффективности и качества следственной работы. Начнем с оперативно-дежурной службы, с пропускного режима, с общего порядка. Постепенно дальше будем двигаться.

Конечно, начну с того, что посещение всех территориальных следственных подразделений, знакомство или освежение в памяти проблемных моментов, которые имелись в бытность моего нахождения здесь, в Минской области.

Новый начальник СК по Минской области Андрей Лис представлен личному составу-7

Новый начальник СК по Минской области Андрей Лис представлен личному составу-9

# Следственный комитет Беларуси # общество # Андрей Лис # Иван Носкевич # Фотофакт

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