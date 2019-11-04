Прямой эфир

На улице Кижеватова изменилась схема движения в связи со строительством третьей линии метрополитена

04 ноября 2019 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пассажирам и автолюбителям на заметку. В связи с масштабными работами по строительству третьей линии метрополитена и переустройством контактных сетей на улице Кижеватова изменилась схема дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общественный транспорт на этом участке курсирует по-прежнему, но с изменениями в расписании.

На улице Кижеватова изменилась схема движения в связи со строительством третьей линии метрополитена-1

Анатолий Демидович, инженер отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Введение новой схемы организации дорожного движения на указанной улице никак не повлияло на работу городского пассажирского транспорта в регулярном сообщении таких маршрутов автобусных, как № 73, 180, пригородных маршрутов в слуцком направлении, троллейбусных маршрутов № 43 и 59.

На улице Кижеватова изменилась схема движения в связи со строительством третьей линии метрополитена-4

Для удобства пассажиров на маршрутах будет задействовано большее количество составов. Остановочные пункты «Детская больница» и «Слуцкий гостинец» перенесли на новые временно обустроенные площадки.

Такие изменения будут действовать около трех лет – до завершения строительства.

# Дорожное движение # общество # Анатолий Демидович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ценный опыт и знания: каким рабочим специальностям обучают в сельскохозяйственном лицее в Воложине
04 ноября 2019 18:28

Ценный опыт и знания: каким рабочим специальностям обучают в сельскохозяйственном лицее в Воложине

Погранзаставу «Песчатка» открыли после реконструкции: как теперь выглядит участок госграницы с Польшей
04 ноября 2019 18:11

Погранзаставу «Песчатка» открыли после реконструкции: как теперь выглядит участок госграницы с Польшей

Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы
04 ноября 2019 18:09

Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы