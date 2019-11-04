На улице Кижеватова изменилась схема движения в связи со строительством третьей линии метрополитена
Новости Беларуси. Пассажирам и автолюбителям на заметку. В связи с масштабными работами по строительству третьей линии метрополитена и переустройством контактных сетей на улице Кижеватова изменилась схема дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Общественный транспорт на этом участке курсирует по-прежнему, но с изменениями в расписании.
Анатолий Демидович, инженер отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Введение новой схемы организации дорожного движения на указанной улице никак не повлияло на работу городского пассажирского транспорта в регулярном сообщении таких маршрутов автобусных, как № 73, 180, пригородных маршрутов в слуцком направлении, троллейбусных маршрутов № 43 и 59.
Для удобства пассажиров на маршрутах будет задействовано большее количество составов. Остановочные пункты «Детская больница» и «Слуцкий гостинец» перенесли на новые временно обустроенные площадки.
Такие изменения будут действовать около трех лет – до завершения строительства.