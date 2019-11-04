На улице Кижеватова изменилась схема движения в связи со строительством третьей линии метрополитена

Новости Беларуси. Пассажирам и автолюбителям на заметку. В связи с масштабными работами по строительству третьей линии метрополитена и переустройством контактных сетей на улице Кижеватова изменилась схема дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общественный транспорт на этом участке курсирует по-прежнему, но с изменениями в расписании.