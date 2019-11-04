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Ценный опыт и знания: каким рабочим специальностям обучают в сельскохозяйственном лицее в Воложине

04 ноября 2019 18:28
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Новости Беларуси. В Минской области растет спрос на рабочие специальности. Под потребности предприятий и организаций подстраиваются колледжи и лицеи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ценный опыт и знания: каким рабочим специальностям обучают в сельскохозяйственном лицее в Воложине -1

Ценный опыт и знания: каким рабочим специальностям обучают в сельскохозяйственном лицее в Воложине -3

Ценный опыт и знания: каким рабочим специальностям обучают в сельскохозяйственном лицее в Воложине -5

Всего в области 15 таких учреждений образования. Здесь делают акцент на подготовку универсальных специалистов. Открываются и новые направления. Например, в Воложине в 2019 году увеличили общий набор. Причем образование доступно и для людей с особенностями психофизического развития.

Корреспондент Екатерина Чичерова с подробностями.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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