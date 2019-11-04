Ценный опыт и знания: каким рабочим специальностям обучают в сельскохозяйственном лицее в Воложине

Новости Беларуси. В Минской области растет спрос на рабочие специальности. Под потребности предприятий и организаций подстраиваются колледжи и лицеи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего в области 15 таких учреждений образования. Здесь делают акцент на подготовку универсальных специалистов. Открываются и новые направления. Например, в Воложине в 2019 году увеличили общий набор. Причем образование доступно и для людей с особенностями психофизического развития.