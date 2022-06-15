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Лукашенко: когда в западных странах Победа объявлена вне закона, мы берём обязательство защищать историческую память

15 июня 2022 10:39
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Новости Беларуси. На защите правды. Международная парламентская конференция, посвященная сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, продолжает работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко: когда в западных странах Победа объявлена вне закона, мы берём обязательство защищать историческую память-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня, когда во многих западных странах наша Победа объявлена вне закона, массово разрушаются памятники освободителям, героями провозглашаются убийцы и палачи, мы берем на себя обязательство защищать историческую память о самоотверженной борьбе советского народа с германскими нацистами, которая забрала жизни миллионов наших соотечественников.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что вместе мы сохраним общее героическое прошлое, не позволим забрать у нас Победу и передадим правду будущим поколениям.

Лукашенко: когда в западных странах Победа объявлена вне закона, мы берём обязательство защищать историческую память-4

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# Год исторической памяти # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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