Лукашенко: когда в западных странах Победа объявлена вне закона, мы берём обязательство защищать историческую память

Новости Беларуси. На защите правды. Международная парламентская конференция, посвященная сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, продолжает работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня, когда во многих западных странах наша Победа объявлена вне закона, массово разрушаются памятники освободителям, героями провозглашаются убийцы и палачи, мы берем на себя обязательство защищать историческую память о самоотверженной борьбе советского народа с германскими нацистами, которая забрала жизни миллионов наших соотечественников.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что вместе мы сохраним общее героическое прошлое, не позволим забрать у нас Победу и передадим правду будущим поколениям.