Александр Лукашенко подписал указ о развитии молочной отрасли
Что касается экспорта, то Беларусь входит в пятерку крупнейших поставщиков молочных продуктов в мире. Отечественные сыры и сливочное масло хорошо знакомы в 69 странах – буквально на всех континентах. И этот результат был бы не возможен без конкретных действий со стороны руководства государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, до 2028 года в стране необходимо построить или реконструировать не менее 73 молочно-товарных комплексов, а также создать необходимую для их функционирования инфраструктуру. Это предусмотрено указом, который подписал Александр Лукашенко. Документом также установлены условия реализации инвестпроектов и требования, которым они должны соответствовать. При этом, предельный объем финансирования одного проекта – 27 млн рублей. Для удешевления и реализации в сжатые сроки поставленных задач, предусмотрена возможность применения норм, содержащихся в 46-м указе Президента.
За ненадлежащее или несвоевременное выполнение требований установлена персональная ответственность должностных лиц вплоть до уголовной. Документ также определяет источники финансирования строительства молочно-товарных комплексов на 2026 год. Принятие указа будет способствовать эффективному развитию сельхозорганизаций.