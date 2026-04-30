Александр Лукашенко подписал указ о развитии молочной отрасли

Что касается экспорта, то Беларусь входит в пятерку крупнейших поставщиков молочных продуктов в мире. Отечественные сыры и сливочное масло хорошо знакомы в 69 странах – буквально на всех континентах. И этот результат был бы не возможен без конкретных действий со стороны руководства государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, до 2028 года в стране необходимо построить или реконструировать не менее 73 молочно-товарных комплексов, а также создать необходимую для их функционирования инфраструктуру. Это предусмотрено указом, который подписал Александр Лукашенко. Документом также установлены условия реализации инвестпроектов и требования, которым они должны соответствовать. При этом, предельный объем финансирования одного проекта – 27 млн рублей. Для удешевления и реализации в сжатые сроки поставленных задач, предусмотрена возможность применения норм, содержащихся в 46-м указе Президента.