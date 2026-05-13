Более 240 тыс. гектаров в Минской области засеяны кукурузой

В Минской области засеяно 87 % площадей яровыми культурами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас все внимание кукурузе. Кормовая культура уже заняла свыше 240 тысяч гектаров. В сельхозпредприятии «ЖодиноАгроПлемЭлита» в этом сезоне под будущие початки отвели более 1 700 гектаров. Параллельно ведется подкормка культур. Как только погода позволит, аграрии приступят к зеленой жатве.

Андрей Саскевич, заместитель директора сельхозпредприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита»:

Параллельно ведутся работы по прополке озимых. Две подкормки уже завершены и три подкормки по рапсу. Обеспеченность удобрениями – мы постоянно их приобретаем – на данный момент у нас около 85 %.

К посевной значительно обновился автопарк хозяйства. В списке новой техники – сеялки и два энергонасыщенных трактора.