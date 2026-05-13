Карту сожженных деревень обновили в Логойском районе

В Беларуси обновили цифровую карту сожженных деревень. На нее было дополнительно нанесено более 4 тысяч ранее не учтенных населенных пунктов. В основу легли материалы расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Особое место в списке занимают 290 населенных пунктов, разделивших печальную участь Хатыни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.



С начала дела о геноциде белорусского народа количество сожженных населенных пунктов Логойского района увеличилось. Сегодня на карте стертых с лица земли деревень 168 названий. Из них 24 так и не восстали из пепла. Ранее известно было про 11 таких сестер Хатыни.

Это урочище Ивановщина. Здесь в августе 1941 года немецкие оккупанты уничтожили около полутысячи евреев. Методика убийства была чудовищной: людей раздевали, укладывали лицом вниз на уже убитых, расстреливали, а сверху бросали живых детей. Сейчас на этом месте мемориал. Спустя столько лет эта земля до сих пор помнит запах гари. Лишь каменные плиты напоминают о жуткой трагедии.