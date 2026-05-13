В Витебске модернизируют Летний амфитеатр – что изменится?

До старта юбилейного 35-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» остается все меньше времени. Основные мероприятия пройдут с 16 по 19 июля. Главная концертная площадка форума – Летний амфитеатр – переживает, пожалуй, самую масштабную реконструкцию за последние годы. Чтобы успеть в срок, на объекте трудятся сразу несколько бригад строителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое заметное обновление коснулось зрительского зала. Старые кресла уже демонтировали, установили современные складные модели – они шире предыдущих. Оснащены пружинным механизмом. Кресла плавно складываются, увеличивая пространство в проходах между рядами. Коснулись ремонтные работы также технических помещений и ложи жюри. Теперь специалисты во время фестиваля будут работать в более комфортных условиях, а крыша амфитеатра засияла в прямом смысле слова.

Андрей Карпов, первый заместитель генерального директора Центра культуры «Витебск»:

Уже выполнены работы по очистке, покраске, антикоррозийной обработке металлоконструкций нашей крыши. Было принято решение не менять поликарбонат нашей крыши в целях удешевления проекта, потому что он еще в очень хорошем состоянии. Его помыли, его обработали, все загерметизировали швы, поэтому данный поликарбонат еще прослужит очень долгое время. Заменили подсветку крыши, что тоже немаловажно, потому что это как одна составляющаяся сценографии. Это будет красивая картинка и для зрителя в зале, и для телезрителя.

В дни юбилейного фестиваля искусств музыка будет звучать из всех уголков Витебска. Помимо обновленного Летнего амфитеатра, насыщенную концертную программу готовит центральный спортивный комплекс. Также в праздничном расписании задействованы все основные городские площадки.