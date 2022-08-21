О профессии хирурга и подготовке будущих врачей. Поговорили с ректором витебского медвуза

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Новый учебный год не за горами. Уже совсем скоро большое количество молодых людей сядет за студенческие и школьные скамьи и погрузится в учебный процесс. И что особенно важно в современном быстро меняющемся мире: для того, чтобы двигаться успешно вперед, важно учитывать весь опыт, который был накоплен за последние годы. А это и пандемия, изменение привычного образа жизни, активное внедрение дистанционных технологий и слаженная работа всего государства и общества. И именно об этом мы поговорим с гостем нашей студии – сенатором, доктором медицинских наук, профессором, ректором Витебского государственного медицинского университета Анатолием Щастным. Сейчас лето, у сенаторов межсессионный период. Можно сказать, такой небольшой отпуск. В университетах студентов еще нет. Возникает вопрос: как вы сейчас проводите свое лето? «Сейчас мы ведем прием зарубежных граждан»

Анатолий Щастный, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Вероятно, хотелось бы сказать, что я отдыхаю, но это не совсем так. Лето у нас очень горячая пора, это, по сути, подготовка к учебному году. И если в июне мы провожаем своих выпускников, у нас проходят государственные экзамены, это тоже ответственный очень момент, то дальше стартует приемная кампания, которая завершилась успешно 10 августа. Но она продолжается. Большое внимание мы уделяем экспорту образовательных услуг. И сейчас мы ведем прием зарубежных граждан, именно иностранных студентов. То есть несмотря на то что студенты отдыхают, жизнь кипит и продолжается в вузе и сейчас. Никита Рачиловский:

Вы работали хирургом. Практикуете ли вы сейчас хирургию или больше ушли в преподавание? Не представляю свою жизнь без хирургии Анатолий Щастный:

Хирургия – это моя профессия. Даже хирургию профессией-то нельзя назвать. Это образ жизни, как есть образное такое выражение. Конечно, я оперирую. И никогда не прекращал клинической медицинской деятельности. У нас на базе областной больницы создан областной научно-практический центр хирургии, который занимается заболеваниями печени, поджелудочной железы, трансплантацией почки. Поэтому у нас работы и летом очень много. Пациентов много. И мы с коллегами, конечно, постоянно оказываем высококвалифицированную помощь. Я вообще не представляю, если честно сказать, свою жизнь, какую бы должность я ни занимал, без хирургии. Это действительно очень искренне могу сказать. Никита Рачиловский:

А вы бы не могли поделиться какими-нибудь воспоминаниями из своей хирургической практики, которые для вас имеют какое-то особое значение? «Прислушиваться надо к мнениям окружающих, своих коллег» Анатолий Щастный:

Наверное, хотелось бы сказать о каких-то достижениях, но я постараюсь по-другому ответить. В хирургии вообще очень важно, наверное, твое развитие от наставника. Вот как ты по жизни встретишь людей, которые тебя ведут в эту хирургию, которые будут помогать тебе и учить. Причем, как я убедился, что можно учиться и у медицинской сестры, и у анестезистки – не только у своего коллеги или старшего товарища. Я, будучи молодым интерном, буквально в первый месяц работы был командирован в один из районов Витебской области. И, вероятно, не совсем дооценил возможности местной анестезии. У девочки маленькой, восьми лет. Я очень благодарен и по сей день именно операционной сестре с огромным опытом работы, анестезистке. Я работал вообще там один как хирург, больше врачей не было. Только благодаря их опыту, выдержке, поддержке операция завершилась успешно. И пациент был исцелен. Я тогда убедился, что опыт… И прислушиваться надо к мнениям окружающих, своих коллег. Да и далее, кто встречался по жизни, мои учителя – низкий поклон им. Затем уже ставились другие задачи, когда ты едешь в другой город, в другую клинику со своей методикой. Уже учить своих коллег, передавать свой опыт – тоже огромная ответсвенность. А приходилось оперировать в различных городах: и в Бресте, и в Гродно, и в Минске. Поэтому, конечно, это уже другой уровень. Я бы еще раз хотел подчеркнуть даже не событийность какую-то, а именно люди, с которыми ты встречаешься. В хирургии это очень важно. Думаю, как и в любой другой профессии.

Никита Рачиловский:

Сегодня мы столкнулись с такой формой обучения, как дистанционная. Как ректор, как медик, как педагог как вы оцениваете такую форму обучения, когда мы говорим про обучение медиков? Как вы оцениваете дистанционное обучение для медиков? Анатолий Щастный:

Проще всего, наверное, сказать, что не для медицинского образования дистанционка. Но я бы не был таким категоричным. Потому что видите, случился форс-мажор в определенной степени. Многие больницы, клиники были перепрофилированы, студенты там не могли заниматься, работать. Нам пришлось менять место дислокации, больше нагружать наши учебные корпуса, которые лабораторные. Наши непосредственно. И дистанционное обучение во многом нас выручало. А именно не надо было собирать аудитории большие лекционные, все-таки пандемия вносила свои коррективы. Сейчас дистанционное обучение в медицине я бы тоже не отвергал полностью. Особенно какие-то вопросы лекционные, затем повышение квалификации, когда мы можем с нашими слушателями онлайн разбирать вопросы повышения квалификации факультета. Второй момент – дистанционное обучение зарекомендовало неплохо себя в элективах, факультативах, когда мы можем его использовать и нам не надо непосредственно где-то в учебных классах этим заниматься. У нас есть эволюционный центр. Сейчас одна из программ, которую мы выполняем, чтобы студенты пришли в любое время свободное. Занимались отработкой навыков практических. А преподаватель дистанционно не присутствует. Могут давать свои советы, корректировать, принимать вот эти практические навыки. Это очень удобно. Технологии должны шагать в ногу и с образовательным процессом. Никита Рачиловский:

А как в целом справлялись ваши студенты-медики во время острой фазы пандемии? «Они пришли ко мне с просьбой направить их в эти больницы в красные зоны» Анатолий Щастный:

Я думаю, вообще проверка была на прочность всех нас. И общества, и системы здравоохранения. И, конечно, наших молодых коллег, студентов. И здесь, я должен сказать, сработали великолепно. Молодежь наша очень хорошая, откликнулись моментально. Ведь, если вспомнить историю в феврале, Витебская область одна из первых вступила в фазу коронавирусной инфекции. Неизвестное заболевание, быстро распространяющееся. Конечно, здесь мобилизовали все силы. У нас был создан штаб под руководством губернатора области. И вот буквально в первую неделю, когда шло перепрофилирование наших клиник, больниц, ко мне пришла группа студентов. Самостоятельно, мы даже не думали еще о привлечении студентов, не было еще этих кол-центров и так далее. Вот они пришли ко мне с просьбой направить их в эти больницы в красные зоны, что они будут работать и оказывать помощь. Я всегда привожу этот пример, такой эмоциональный, что у них у многих была только одна просьба, чтобы об этой их работе, деятельности мы не сообщали родителям. Было много очень неизвестного, неизведанного. Поэтому они помогали. И только в первую волну, как мы называем, более 400 студентов уже работали. Мы брали старшие курсы, естественно, с определенными навыками. Более 400 студентов работали в клиниках. Не только Витебска, но мы медицинские отряды в Полоцк сформировали, в Оршу, Барань, Лепель и так далее. Поэтому молодцы ребята. Они уже сдали свой профессиональный, мне кажется, профориентационный долг сполна.