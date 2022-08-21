О профессии хирурга и подготовке будущих врачей. Поговорили с ректором витебского медвуза

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика «Сенат».
Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика «Сенат».
Никита Рачиловский, СТВ:
Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Новый учебный год не за горами. Уже совсем скоро большое количество молодых людей сядет за студенческие и школьные скамьи и погрузится в учебный процесс. И что особенно важно в современном быстро меняющемся мире: для того, чтобы двигаться успешно вперед, важно учитывать весь опыт, который был накоплен за последние годы. А это и пандемия, изменение привычного образа жизни, активное внедрение дистанционных технологий и слаженная работа всего государства и общества. И именно об этом мы поговорим с гостем нашей студии – сенатором, доктором медицинских наук, профессором, ректором Витебского государственного медицинского университета Анатолием Щастным.
Сейчас лето, у сенаторов межсессионный период. Можно сказать, такой небольшой отпуск. В университетах студентов еще нет. Возникает вопрос: как вы сейчас проводите свое лето?
Анатолий Щастный, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Вероятно, хотелось бы сказать, что я отдыхаю, но это не совсем так. Лето у нас очень горячая пора, это, по сути, подготовка к учебному году. И если в июне мы провожаем своих выпускников, у нас проходят государственные экзамены, это тоже ответственный очень момент, то дальше стартует приемная кампания, которая завершилась успешно 10 августа. Но она продолжается. Большое внимание мы уделяем экспорту образовательных услуг. И сейчас мы ведем прием зарубежных граждан, именно иностранных студентов. То есть несмотря на то что студенты отдыхают, жизнь кипит и продолжается в вузе и сейчас.
Никита Рачиловский:
Вы работали хирургом. Практикуете ли вы сейчас хирургию или больше ушли в преподавание?
Анатолий Щастный:
Хирургия – это моя профессия. Даже хирургию профессией-то нельзя назвать. Это образ жизни, как есть образное такое выражение. Конечно, я оперирую. И никогда не прекращал клинической медицинской деятельности. У нас на базе областной больницы создан областной научно-практический центр хирургии, который занимается заболеваниями печени, поджелудочной железы, трансплантацией почки. Поэтому у нас работы и летом очень много. Пациентов много. И мы с коллегами, конечно, постоянно оказываем высококвалифицированную помощь. Я вообще не представляю, если честно сказать, свою жизнь, какую бы должность я ни занимал, без хирургии. Это действительно очень искренне могу сказать.
Никита Рачиловский:
А вы бы не могли поделиться какими-нибудь воспоминаниями из своей хирургической практики, которые для вас имеют какое-то особое значение?
Анатолий Щастный:
Наверное, хотелось бы сказать о каких-то достижениях, но я постараюсь по-другому ответить. В хирургии вообще очень важно, наверное, твое развитие от наставника. Вот как ты по жизни встретишь людей, которые тебя ведут в эту хирургию, которые будут помогать тебе и учить. Причем, как я убедился, что можно учиться и у медицинской сестры, и у анестезистки – не только у своего коллеги или старшего товарища. Я, будучи молодым интерном, буквально в первый месяц работы был командирован в один из районов Витебской области. И, вероятно, не совсем дооценил возможности местной анестезии. У девочки маленькой, восьми лет. Я очень благодарен и по сей день именно операционной сестре с огромным опытом работы, анестезистке. Я работал вообще там один как хирург, больше врачей не было.
Только благодаря их опыту, выдержке, поддержке операция завершилась успешно. И пациент был исцелен. Я тогда убедился, что опыт… И прислушиваться надо к мнениям окружающих, своих коллег. Да и далее, кто встречался по жизни, мои учителя – низкий поклон им. Затем уже ставились другие задачи, когда ты едешь в другой город, в другую клинику со своей методикой. Уже учить своих коллег, передавать свой опыт – тоже огромная ответсвенность. А приходилось оперировать в различных городах: и в Бресте, и в Гродно, и в Минске. Поэтому, конечно, это уже другой уровень. Я бы еще раз хотел подчеркнуть даже не событийность какую-то, а именно люди, с которыми ты встречаешься. В хирургии это очень важно. Думаю, как и в любой другой профессии.
Никита Рачиловский:
Сегодня мы столкнулись с такой формой обучения, как дистанционная. Как ректор, как медик, как педагог как вы оцениваете такую форму обучения, когда мы говорим про обучение медиков?
Анатолий Щастный:
Проще всего, наверное, сказать, что не для медицинского образования дистанционка. Но я бы не был таким категоричным. Потому что видите, случился форс-мажор в определенной степени. Многие больницы, клиники были перепрофилированы, студенты там не могли заниматься, работать. Нам пришлось менять место дислокации, больше нагружать наши учебные корпуса, которые лабораторные. Наши непосредственно. И дистанционное обучение во многом нас выручало. А именно не надо было собирать аудитории большие лекционные, все-таки пандемия вносила свои коррективы. Сейчас дистанционное обучение в медицине я бы тоже не отвергал полностью. Особенно какие-то вопросы лекционные, затем повышение квалификации, когда мы можем с нашими слушателями онлайн разбирать вопросы повышения квалификации факультета.
Второй момент – дистанционное обучение зарекомендовало неплохо себя в элективах, факультативах, когда мы можем его использовать и нам не надо непосредственно где-то в учебных классах этим заниматься. У нас есть эволюционный центр. Сейчас одна из программ, которую мы выполняем, чтобы студенты пришли в любое время свободное. Занимались отработкой навыков практических. А преподаватель дистанционно не присутствует. Могут давать свои советы, корректировать, принимать вот эти практические навыки. Это очень удобно. Технологии должны шагать в ногу и с образовательным процессом.
Никита Рачиловский:
А как в целом справлялись ваши студенты-медики во время острой фазы пандемии?
Анатолий Щастный:
Я думаю, вообще проверка была на прочность всех нас. И общества, и системы здравоохранения. И, конечно, наших молодых коллег, студентов. И здесь, я должен сказать, сработали великолепно. Молодежь наша очень хорошая, откликнулись моментально. Ведь, если вспомнить историю в феврале, Витебская область одна из первых вступила в фазу коронавирусной инфекции. Неизвестное заболевание, быстро распространяющееся. Конечно, здесь мобилизовали все силы. У нас был создан штаб под руководством губернатора области. И вот буквально в первую неделю, когда шло перепрофилирование наших клиник, больниц, ко мне пришла группа студентов. Самостоятельно, мы даже не думали еще о привлечении студентов, не было еще этих кол-центров и так далее. Вот они пришли ко мне с просьбой направить их в эти больницы в красные зоны, что они будут работать и оказывать помощь.
Я всегда привожу этот пример, такой эмоциональный, что у них у многих была только одна просьба, чтобы об этой их работе, деятельности мы не сообщали родителям. Было много очень неизвестного, неизведанного. Поэтому они помогали. И только в первую волну, как мы называем, более 400 студентов уже работали. Мы брали старшие курсы, естественно, с определенными навыками. Более 400 студентов работали в клиниках. Не только Витебска, но мы медицинские отряды в Полоцк сформировали, в Оршу, Барань, Лепель и так далее. Поэтому молодцы ребята. Они уже сдали свой профессиональный, мне кажется, профориентационный долг сполна.
Никита Рачиловский:
У вас в университете студенты могут получить звание лейтенант медицинской службы. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за звание и какие особенности обучения у таких студентов?
Анатолий Щастный:
Я должен отметить, что и в наше время, когда мы учились в медицинском тогда еще институте, мы также проходили обучение на военной кафедре и получали звание лейтенанта медицинской службы. Могли затем продолжить свое обучение или в Военной академии, или после завершения института стать военным врачом. Сейчас, по сути, это та же программа. У нас на военной кафедре обучаются все лица мужского пола, как по приказу написано, если цитировать. Единственное, за исключением ограничений по состоянию здоровья. На четвертом курсе принимают присягу. Я уже отмечал, что это очень торжественное мероприятие. С нами всегда воздушно-десантная бригада, ее представители (103-я витебская). И это мероприятие всегда очень торжественно проходит.
Обучаются, программа тоже очень насыщенная. Это и общевойсковой, я бы сказал, фрагмент, очень значительный. Это устав, строевая, стрельба, топография. То есть, по сути, мы готовим командиров взвода на таком уровне. Плюс медицинское обеспечение и фармакологическое. Вот это три составляющие, которые на военной кафедре сейчас изучают. Но я бы еще добавил, что уже в 2021 году были заявления и от девочек-студенток. Они тоже изъявили желание проходить обучение на военной кафедре, хотя сейчас, по приказу Министерства обороны, это не проводится. Тем не менее я посмотрел в будущее с оптимизмом. Я считаю, что они очень ответственные. И те, кто желает, могут проходить и занятия на военной кафедре. Тем более это было раньше, в истории это уже есть.
Никита Рачиловский:
Еще немножко о сенаторской деятельности. Скажите, пожалуйста, что значит лично для вас быть сенатором?
Анатолий Щастный:
Если брать принципы – это ответственность, публичность, самодисциплина. Я должен сказать, что за эти годы, а это уже второй срок… Я, кстати, благодарен депутации Витебской области, что уже во второй раз меня делегировали и избрали в Совет Республики Национального собрания. Еще какой аспект бы отметил – это встречи и работа в людьми.
Никита Рачиловский:
Актуальные интервью о насущных вопросах в жизни нашей страны и о главных событиях Совета Республики и молодежном парламентаризме смотрите еженедельно в программе «Сенат». С вами был я, Никита Рачиловский, до скорых встреч!