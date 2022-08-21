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Каким будет бабье лето и ждать ли зимой много снега? Народные приметы на неделю с 22 по 28 августа

21 августа 2022 13:54
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 22 августа – День Матвея, рассказали в программе «Плюс-минус». Обильная роса утром обещала жаркий солнечный день, а ясная ночь без утренней росы – к осадкам на следующий. Говорили также, что с этого времени теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.  

23 августа. В народе подметили: отсутствие ветра и спокойная вода в реке обещают теплую осень и мягкую зиму. Если течение буйное, осень будет дождливой, а зима – суровой. Если уродились желуди, то следующий год можно ждать урожайный. Начинают желтеть листья – созреет много озимых.  

24 августа. Яркое солнце обещает сухой и теплый сентябрь, а дождь – затяжную ненастную осень. Много орехов, а грибов мало – зима будет холодной и снежной. Если на рассвете ярко сияют звезды, то следует готовиться к дождю.  

Каким будет бабье лето и ждать ли зимой много снега? Народные приметы на неделю с 22 по 28 августа-1

25 августа можно было судить о том, каким будет бабье лето. Если идет дождь – то коротким, а если стоит сухая и теплая погода – длинным. Если лягушки громко квакают, то скоро пойдет дождь. А если кошка долго умывается, то ближайшие дни будут теплыми и солнечными.

26 августа. В народе эта дата имела два названия – Максимов день, или Тихон Страстной. Так, если на Тихона погода безветренная, то в ближайшие дни наступит похолодание с сильными ветрами. Если ветер дует теплый и тихий, погода будет сухой и солнечной. Если же 26 августа ветер дует сильный и порывистый, то весь сентябрь будет дождливым.

Каким будет бабье лето и ждать ли зимой много снега? Народные приметы на неделю с 22 по 28 августа-4

Жара в Беларуси продолжится. Температура может достигать +33 °C, хоть и с дождями. Читайте здесь.  

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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