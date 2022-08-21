Каким будет бабье лето и ждать ли зимой много снега? Народные приметы на неделю с 22 по 28 августа

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 22 августа – День Матвея, рассказали в программе «Плюс-минус». Обильная роса утром обещала жаркий солнечный день, а ясная ночь без утренней росы – к осадкам на следующий. Говорили также, что с этого времени теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.

23 августа. В народе подметили: отсутствие ветра и спокойная вода в реке обещают теплую осень и мягкую зиму. Если течение буйное, осень будет дождливой, а зима – суровой. Если уродились желуди, то следующий год можно ждать урожайный. Начинают желтеть листья – созреет много озимых.

24 августа. Яркое солнце обещает сухой и теплый сентябрь, а дождь – затяжную ненастную осень. Много орехов, а грибов мало – зима будет холодной и снежной. Если на рассвете ярко сияют звезды, то следует готовиться к дождю.