Новый год не за горами. Рассказываем, где в Минске можно посмотреть на необычные ёлочные игрушки

Что твердит наш календарь, потому что до Нового года осталось каких-то 56 дней? Можно уже присматривать искусственную елку и задуматься об игрушках.

На днях в Минске открылся музей елочных игрушек. Чем он удивит в этом году, узнаем у нашего гостя. В студии коллекционер елочных игрушек Андрей Бегун.

Юрий Царев, ведущий:

Вы уже наверняка готовитесь полным ходом к Новому году? Расскажите, что вы сейчас делаете?