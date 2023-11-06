Новый год не за горами. Рассказываем, где в Минске можно посмотреть на необычные ёлочные игрушки
Что твердит наш календарь, потому что до Нового года осталось каких-то 56 дней? Можно уже присматривать искусственную елку и задуматься об игрушках.
На днях в Минске открылся музей елочных игрушек. Чем он удивит в этом году, узнаем у нашего гостя. В студии коллекционер елочных игрушек Андрей Бегун.
Юрий Царев, ведущий:
Вы уже наверняка готовитесь полным ходом к Новому году? Расскажите, что вы сейчас делаете?
Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:
Мы к Новому году готовимся круглый год. Недавно музей уже открылся, мы протерли все игрушки, открыли все витрины, и гости могут приходить в Национальный исторический музей. Это уже юбилейная, 10-я выставка. Я уже не представляю Новый год без этого музея.
Юлия Самусенко, ведущая:
Вы сказали, что это юбилейная, 10-я выставка, то есть выставляетесь не первый год. Что-то новенькое в этом году появится?
Андрей Бегун:
Конечно, каждый год мы стараемся разнообразить нашу композицию. В этом году мы привезли новые артефакты из таких стран, как Бахрейн, Вьетнам, Норвегия, Малайзия и Китай.
Юрий Царев:
С Китаем понятно, мне интересно, какие традиции украшения елки в Бахрейне?
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