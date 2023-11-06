Уникальный артиллерийский тягач восстанавливают на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. Единственный в Беларуси артиллерийский тягач СТЗ-5 восстанавливают в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Его нашли на дне реки Щара в Мостовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы Великой Отечественной войны на этом месте советские войска наводили переправу для наступательной операции. После контратаки нацисты взорвали мост и затопили часть техники. Совместными усилиями военным инженерам, спасателям МЧС и группе дайверов удалось извлечь их из воды.

Дмитрий Попов, участник поисковой группы: 5 дней, лес, болото, грязь. Все ждали с нетерпением, эмоции просто превосходят. Что сейчас мы видим – это наша история. Подходили местные жители, приносили цветы, слезы на глазах. Мы понимаем, что там происходили ожесточенные бои, поэтому я рад, что поучаствовал в этом проекте.

Денис Каешко, заместитель начальника Центра республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси: Мы занимались откачкой воды, размывкой ила, в котором находился тягач. И в дальнейшем собирали полиспасты при помощи лебедки аварийно-спасательного автомобиля, производили вытягивание тягача из грунта на поверхность.

Восстанавливать уникальный образец тягача будут в специальном цеху на «Линии Сталина». Здесь уже собрана большая коллекция военной техники – более 20 единиц. Опытные мастера не только воссоздают облик боевых машин, но и возвращают им возможность двигаться.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»: Работы предстоят очень большие, потому что многие детали повреждены. Потому что взрывная волна была сильная, где-то даже трещины есть и на коробке. Предстоит очень большая кропотливая работа.

Александр Микалуцкий, мастер-реставратор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Ту технику, которую мы сейчас подняли – СТЗ-5 1938 года выпуска. Редкая единица, учитывая то, что в Республике Беларусь это вообще уникальный экземпляр. Учитывая, что у нас их здесь нет. Будет только на «Линии Сталина». Предстоит задача – поставить его на ход.

Работы займут несколько месяцев. А уже 3 июля боевая машина будет задействована в исторической реконструкции.