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Как восполнить нехватку полезных элементов осенью и стоит ли доверять витаминам из аптеки?

06 ноября 2023 12:52
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Осенью так не хватает тепла и витаминов, фрукты и овощи со временем начинают терять свою пищевую ценность. Что делать и как восполнить нехватку полезных элементов?

В студии диетолог-нутрициолог Анна Бедрицкая.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Расскажите, это правда, что зимой и осенью во фруктах и овощах содержится меньше витаминов, или это миф?

Как восполнить нехватку полезных элементов осенью и стоит ли доверять витаминам из аптеки?-1

Анна Бедрицкая, нутрициолог, диетолог:
Осень все-таки – это та пора, когда концентрация витаминов и микроэлементов максимальная. Конечно, пропорционально времени хранения фрукта или овоща. После того как мы его сорвали, выкопали, количество витаминов и микроэлементов уменьшается. Поэтому зимой мы начинаем испытывать дефицит по витаминам и микроэлементам.

Юлия Самусенко, ведущая:
Стоит ли в таком случаем принимать какие-то аптечные витаминные добавки, чтобы компенсировать все эти дефициты, или «догоняться» овощами и фруктами?

Как восполнить нехватку полезных элементов осенью и стоит ли доверять витаминам из аптеки?-4

Анна Бедрицкая:
Выскажу лично мое мнение. Я считаю, что есть такие витамины и микроэлементы, которые необходимо принимать ежедневно и без перерыва в течение года. Это магний, витамин С и витамины группы В. Их количество уменьшается в результате тех стрессов, которые мы испытываем. Особенно для женщин это актуально, восполнять дефицит магния и витаминов группы В.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Дмитрий Потапович # Юлия Самусенко # Анна Бедрицкая # Фотофакт

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