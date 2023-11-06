Как восполнить нехватку полезных элементов осенью и стоит ли доверять витаминам из аптеки?

Осенью так не хватает тепла и витаминов, фрукты и овощи со временем начинают терять свою пищевую ценность. Что делать и как восполнить нехватку полезных элементов? В студии диетолог-нутрициолог Анна Бедрицкая. Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажите, это правда, что зимой и осенью во фруктах и овощах содержится меньше витаминов, или это миф?

Анна Бедрицкая, нутрициолог, диетолог:

Осень все-таки – это та пора, когда концентрация витаминов и микроэлементов максимальная. Конечно, пропорционально времени хранения фрукта или овоща. После того как мы его сорвали, выкопали, количество витаминов и микроэлементов уменьшается. Поэтому зимой мы начинаем испытывать дефицит по витаминам и микроэлементам. Юлия Самусенко, ведущая:

Стоит ли в таком случаем принимать какие-то аптечные витаминные добавки, чтобы компенсировать все эти дефициты, или «догоняться» овощами и фруктами?