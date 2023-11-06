Эвакуационный рейс «Белавиа» вылетел из Израиля в Минск

Граждан Беларуси эвакуировали из Израиля. Спецрейс авиакомпании «Белавиа» вылетел из аэропорта Бен-Гурион. Самолет с нашими соотечественниками на борту уже на пути в Минск. Рейс выполняется усиленным экипажем, в составе которого три опытных пилота, бортпроводники и авиационные техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Воробьев:

В 11:45 специальный рейс «Белавиа» взлетел из аэропорта Бен-Гурион. На борту, кроме челнов экипажа, находятся 117 граждан Республики Беларусь. Все, кто пожелал покинуть зону конфликта в настоящее время. Ориентировочное время прибытия в Минск – 19:00. Мы искренне благодарим «Белавиа» за подготовку и организацию этого рейса.