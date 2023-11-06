Эвакуационный рейс «Белавиа» вылетел из Израиля в Минск
Граждан Беларуси эвакуировали из Израиля. Спецрейс авиакомпании «Белавиа» вылетел из аэропорта Бен-Гурион. Самолет с нашими соотечественниками на борту уже на пути в Минск. Рейс выполняется усиленным экипажем, в составе которого три опытных пилота, бортпроводники и авиационные техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Воробьев:
В 11:45 специальный рейс «Белавиа» взлетел из аэропорта Бен-Гурион. На борту, кроме челнов экипажа, находятся 117 граждан Республики Беларусь. Все, кто пожелал покинуть зону конфликта в настоящее время. Ориентировочное время прибытия в Минск – 19:00. Мы искренне благодарим «Белавиа» за подготовку и организацию этого рейса.
Между тем обстановка в секторе становится все напряженнее. Израильская армия подвергла анклав беспрецедентному обстрелу. Только за ночь там погибли более 200 человек. Пока пропускной коридор для людей остается открытым. Хотя покинуть сектор из-за постоянных бомбардировок очень сложно. В ООН сообщили о гибели 88 сотрудников в секторе Газа. Это крупнейшие потери Организации в одном конфликте. Всего же жертвами конфликта уже стали более 11 тысяч человек.